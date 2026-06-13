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13 de junio de 2026
TRAGICO

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Durante la promoción de sus proyectos, la actriz y cantante contó detalles de su experiencia en el rodaje de Asalto al tren del dinero (1995). Acusó a su compañero de elenco de insistencia romántica no deseada, rechazos que derivaron en dos meses de silencio y una actitud que le hirió el ego. Snipes dio su versión y negó intenciones románticas

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora
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Jennifer Lopez volvió a referirse a un episodio incómodo de sus inicios en Hollywood y expuso el comportamiento de Wesley Snipes durante el rodaje de Asalto al tren del dinero, la película que compartieron en 1995.

La artista relató que Snipes fue “insistente” con ella a pesar de que le dejó claro que no estaba interesada en una relación sentimental. “Yo le decía: ‘Wesley, por favor, no estoy interesada en ti de esa manera’”, contó.

Según su testimonio, el actor la invitaba a salir junto a otros miembros del elenco y, en varias ocasiones, la dejaba como la última a la que llevaba a casa para intentar besarla.Tras los rechazos, la actitud de Snipes cambió drásticamente.

“Se enojaba muchísimo, le herí el ego y dejó de hablarme durante dos meses. Yo pensaba: ‘¡Qué imbécil!’”, expresó Lopez. La actriz comparó el trato recibido con el de Woody Harrelson, a quien describió como más juguetón pero menos invasivo.

Lopez también recordó su primera escena de cama en la película y cómo Snipes, en ese momento, sí se portó bien al preguntarle cómo podía ayudarla a sentirse más cómoda.

“Traé música, ponela a todo volumen”, le respondió ella.En respuesta a las declaraciones, Wesley Snipes dio su versión: aseguró que el director le pidió que ayudara a Lopez a relajarse antes de la escena de amor y que por eso la invitó a cenar y conversar.

Negó cualquier intención romántica y manifestó su molestia por la forma en que ella interpretó sus acciones.

La experiencia marcó un quiebre en la relación profesional entre ambos: desde entonces, Jennifer Lopez y Wesley Snipes no volvieron a coincidir en ningún proyecto cinematográfico.

Las declaraciones de la estrella se suman a otros testimonios que visibilizan las presiones y dinámicas desiguales que muchas actrices enfrentaron en Hollywood durante los años 90.

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