Volver | La Tecla Photoshop 13 de junio de 2026 DRAMATICO

Zahara Jolie se suma a sus hermanos y comienza los trámites para eliminar el apellido Pitt

La hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, de 21 años, presentó una petición ante la Corte Superior de California para cambiar su nombre legal a Zahara Jolie. Con esta solicitud, se convierte en el tercer hijo de la pareja en avanzar por el mismo camino en menos de dos años

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