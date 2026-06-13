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13 de junio de 2026
DRAMATICO

Zahara Jolie se suma a sus hermanos y comienza los trámites para eliminar el apellido Pitt

La hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, de 21 años, presentó una petición ante la Corte Superior de California para cambiar su nombre legal a Zahara Jolie. Con esta solicitud, se convierte en el tercer hijo de la pareja en avanzar por el mismo camino en menos de dos años

Zahara Jolie se suma a sus hermanos y comienza los trámites para eliminar el apellido Pitt
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La familia Pitt-Jolie vuelve a estar en el centro de la atención mediática.  Sucede que Zahara Jolie-Pitt, de 21 años, ha iniciado formalmente los trámites legales para eliminar el apellido de su padre y pasar a llamarse únicamente Zahara Jolie.

Según documentos judiciales presentados ante la Corte Superior de California, la joven, quien ya había dejado de usar el apellido Pitt en eventos públicos, presentó la petición en abril.

Los papeles fueron procesados el 5 de junio y la audiencia está programada para el 28 de septiembre en Los Ángeles.

Vale mencionar que Zahara se graduó el pasado 17 de mayo del Spelman College con una licenciatura en psicología, ya se había presentado públicamente como “Zahara Marley Jolie” en 2023, durante su incorporación a la hermandad Alpha Kappa Alpha.

Con esta decisión, Zahara se une a sus hermanos Maddox, de 24 años, quien inició el mismo proceso en mayo, y Shiloh, de 20 años, quien completó el cambio de apellido en agosto de 2024.

De esta forma, ya son tres los hijos de la expareja que han optado por renunciar al apellido Pitt en menos de dos años.

El divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt se concretó el 30 de diciembre de 2024 tras ocho años de intensos litigios por la custodia de sus seis hijos. Brad Pitt mantiene derechos de visita únicamente sobre los menores Vivienne y Knox, ambos de 17 años.

Hasta el momento, ni Angelina Jolie ni Brad Pitt se han pronunciado públicamente sobre la decisión de Zahara. 

La familia indica que la joven, adoptada por Jolie en Etiopía en 2005, ha mantenido una estrecha relación con su madre y ha buscado preservar sus raíces africanas.

La noticia llega en medio de un prolongado distanciamiento entre Brad Pitt y varios de sus hijos mayores.

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