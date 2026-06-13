13 de junio de 2026
BRILLANTE
Carmen Electra confiesa el insólito capricho de Prince
A sus 54 años, la actriz y modelo reveló en exclusiva su riguroso régimen de belleza: skincare intensivo, sobriedad, ocho horas de sueño y algo de bótox
Carmen Electra sorprendió a todos durante la 33ª Gala Anual Race to Erase MS al revelar los secretos de su look juvenil y una curiosa historia de su pasado junto a Prince.
La estrella, de 54 años, aseguró que cuida “mucho” su piel con numerosos productos de skincare, que ahora siempre se desmaquilla antes de dormir y que necesita al menos ocho horas de descanso.
“No bebo alcohol, estoy sobria”, agregó, y admitió que de vez en cuando recurre a “un poco de bótox”.
Pero lo que más impactó fue su revelación sobre Prince: durante su relación, el músico le pedía que durmiera completamente maquillada y con las pestañas postizas puestas.
“Cuando estaba con Prince, él quería que durmiera completamente maquillada y con las pestañas postizas puestas. A Prince le gustaba eso, yo estaba de acuerdo y lo seguí haciendo durante mucho tiempo en mi vida”, contó.
Electra también recordó cómo Prince cambió su vida: le escribió la canción “Carmen on Top”, insistió en que usara el nombre Carmen y creyó en ella cuando pocos lo hacían.
“Él me hizo ser quien soy hoy. Me inspiró. Creía en mí”, dijo emocionada.
La entrevista llega mientras Electra promociona Scary Movie 6, donde participa y que ya es un éxito en taquilla. La actriz agradeció públicamente a Keenen Ivory Wayans por haberla incluido en el reparto.
A sus 54 años, Carmen Electra demuestra que disciplina, descanso y confianza son la clave para lucir espectacular.