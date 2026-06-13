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13 de junio de 2026
DRAMATICO

Sharon Stone reveló el duro motivo que terminó con su matrimonio

La actriz recordó uno de los momentos más difíciles de su vida y contó cómo la reacción de su entonces esposo ante una posible mastectomía bilateral marcó el final definitivo de la relación

Sharon Stone reveló el duro motivo que terminó con su matrimonio
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Sharon Stone volvió a conmover a Hollywood tras revelar detalles íntimos sobre el final de uno de sus matrimonios. La actriz recordó que la relación terminó luego de que su entonces esposo reaccionara con enojo ante la posibilidad de que ella se sometiera a una mastectomía bilateral por temor a un cáncer de mama.
 

La estrella de “Bajos instintos” contó la experiencia durante una entrevista en el podcast “The Person Who Believed In Me”, donde repasó algunos de los episodios más traumáticos de su vida personal y profesional. Según relató, a comienzos de los años 2000 los médicos descubrieron tumores en sus mamas, uno de ellos de un tamaño alarmante.
 

Ante ese escenario, los especialistas le recomendaron realizar una mastectomía bilateral preventiva. Sin embargo, Stone aseguró que la reacción de su marido en aquel momento fue devastadora. “Esto es ridículo”, habría dicho antes de abandonar la habitación, una actitud que la actriz interpretó como el final definitivo de la relación.
 

La actriz explicó que comprendió en ese instante que ya no contaba con el apoyo emocional de su pareja y remarcó que debía tomar sus propias decisiones médicas. “Las decisiones las tomo yo”, recordó haber respondido durante aquella discusión.
 

Finalmente, los tumores resultaron benignos, aunque Stone reveló que atravesó una cirugía invasiva innecesaria debido a un diagnóstico equivocado. Además, años atrás ya había denunciado que un cirujano aumentó el tamaño de sus implantes mamarios sin su consentimiento tras la operación, un episodio que también describió en sus memorias “The Beauty of Living Twice”.
 

Aunque la actriz nunca mencionó directamente el nombre de su expareja durante la entrevista, distintos medios estadounidenses señalaron que se refería al periodista Phil Bronstein, con quien estuvo casada entre 1998 y 2004.
 

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchas mujeres compartieron historias similares relacionadas con enfermedades y falta de acompañamiento en sus relaciones de pareja.

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