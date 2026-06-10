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10 de junio de 2026
HISTORICA

Shakira y los Mundiales: romances, canciones históricas y hits

La cantante colombiana volvió a quedar ligada al Mundial 2026 y repasó la relación especial que mantiene con el fútbol desde hace casi dos décadas, una historia atravesada por éxitos musicales, amor y momentos decisivos en su vida personal

Shakira y los Mundiales: romances, canciones históricas y hits
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El nombre de Shakira quedó unido para siempre a los Mundiales de fútbol. Desde su explosiva aparición con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 hasta su regreso para la Copa del Mundo 2026, la artista construyó una historia única con el evento deportivo más importante del planeta.
 

La relación entre la colombiana y el fútbol va mucho más allá de la música. Fue precisamente durante el Mundial de Sudáfrica donde conoció a Gerard Piqué, quien años más tarde se convertiría en el padre de sus hijos. El flechazo nació durante la grabación del videoclip de “Waka Waka”, la canción oficial de aquel torneo que terminó consagrándose como uno de los himnos más exitosos de la historia de los Mundiales.
 

Con el paso de los años, Shakira volvió a estar presente en otros campeonatos del mundo. En Brasil 2014 interpretó “La La La”, otro tema que quedó asociado al fútbol y a la fiesta mundialista. Ahora, en 2026, regresa nuevamente con “Dai Dai”, canción oficial de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
 

La artista reconoció en distintas entrevistas que su vínculo con los Mundiales parece “inquebrantable” y aseguró que el fútbol tiene la capacidad de unir culturas y personas en tiempos complejos. Además, destacó que esta nueva participación llega en un momento muy diferente de su vida, atravesada por el éxito de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y una etapa enfocada en el crecimiento personal y profesional.
 

A días del inicio del Mundial 2026, Shakira ya se encuentra ultimando detalles para su presentación inaugural. Incluso trascendieron imágenes de la cantante ensayando durante vuelos privados mientras prepara uno de los shows más esperados del torneo.

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