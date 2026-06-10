Fátima Flórez y Norberto Marcos enfrentan una millonaria división de bienes: nueva audiencia judicial

La separación entre Fátima Flórez y Norberto Marcos volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conocieran detalles de la división de bienes que ambos mantienen en disputa en la Justicia.



Después de más de dos décadas de relación y tres años desde la ruptura definitiva, la expareja atraviesa una nueva audiencia judicial en la que se busca avanzar con un acuerdo económico que hasta el momento parece lejano.



Según trascendió, en el conflicto están involucradas tres propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, una importante suma de dinero en efectivo y los derechos artísticos vinculados a la carrera de la imitadora, uno de los puntos más sensibles de la negociación.



De acuerdo con la información difundida en “Mitre Live”, Norberto Marcos habría solicitado quedarse con dos departamentos ubicados en el barrio porteño de Belgrano, mientras que el tercero quedaría para Fátima Flórez. Desde el entorno del productor sostienen que el valor de esas propiedades sería equivalente al inmueble que conservaría la artista.



Sin embargo, el aspecto más complejo del conflicto estaría relacionado con los derechos artísticos. Marcos asegura que fue una pieza clave en la construcción del fenómeno mediático y teatral de Fátima, por lo que considera que debe recibir una compensación económica vinculada a esa actividad.



Además, también circuló el rumor de que existiría alrededor de un millón de dólares para repartir entre ambas partes, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente por ninguno de los protagonistas.



La disputa judicial, que ya lleva cerca de dos años sin avances significativos, podría encontrar una definición antes de fin de año, aunque las diferencias entre ambas partes todavía parecen profundas.