Apps
Miércoles, 10 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
10 de junio de 2026
POLEMICA INNECESARIA

Polémica por el documental sobre las mujeres de la Selección

Una de las participantes grabó su testimonio, firmó el contrato y luego exigió que eliminaran todas sus escenas

Polémica por el documental sobre las mujeres de la Selección
Compartir

En nuevo escándalo rodea al documental “Muchachas”, la producción de Telefe que muestra la vida privada de las mujeres de los futbolistas de la Selección Argentina y que estrenó su primer capítulo este fin de semana.

Según reveló Yanina Latorre en SQP, una de las convocadas había aceptado participar, firmó el contrato y llegó a grabar varias escenas, pero después se arrepintió y exigió que borren toda su intervención.

Se trata de Ailén Cova, actual pareja de Alexis Mac Allister.“Firmó, grabó y después se arrepintió”, afirmó Latorre.

La decisión estaría motivada por el fuerte hate que recibe en las redes sociales y por un supuesto “complejo de culpa” tras la separación de Mac Allister y Camila Mayan.Además, la madre del jugador también grabó material pero finalmente decidió no aparecer y devolvió el dinero recibido.

El documental ya cuenta con las participaciones de Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández), Agustina Gandolfo (esposa de Lautaro Martínez), Emilia Ferrero (novia de Julián Álvarez), Muriel López Benítez (pareja de Lisandro Martínez), Sabrina Di Marzo (esposa de Ángel Correa) y Agustina Bacerano (ex esposa de Germán Pezzella), entre otras.

Estas mujeres habrían cobrado cerca de 10 mil dólares cada una por su participación y comparten historias de amor, maternidad, proyectos personales y el rol fundamental que cumplieron durante el camino hacia los títulos.

La polémica volvió a poner en el centro de la discusión las tensiones internas dentro del grupo de las parejas de los campeones del mundo y el costo de la exposición mediática de sus vidas privadas.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

PRESA Y PROSCRIPTA

Kicillof abraza a Cristina en medio de la interna: “La condena fue una infamia”

A un año de la sentencia que dejó firme la condena contra la ex presidenta, el gobernador bonaerense publicó un mensaje de respaldo y buscó cerrar filas en el peronismo. Asimismo, sostuvo que el fallo buscó "disciplinar y proscribir".

NOTICIAS MÁS VISTAS

Nuevo esquema: Kicillof mete mano y realiza cambios en el régimen de obra pública

Zona Fría: intendentes del interior fueron al Congreso para frenar el proyecto del gobierno

El PJ bonaerense vuelve al ruedo: Kicillof lanzó una campaña masiva de afiliaciones

Cambios en la ley de sucesiones: ahora será más fácil obtener los bienes de la herencia

Hermetismo en la cúpula libertaria: qué hacía Martín Menem en la casa de su socio fallecido

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET