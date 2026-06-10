10 de junio de 2026
POLEMICA INNECESARIA
Polémica por el documental sobre las mujeres de la Selección
Una de las participantes grabó su testimonio, firmó el contrato y luego exigió que eliminaran todas sus escenas
En nuevo escándalo rodea al documental “Muchachas”, la producción de Telefe que muestra la vida privada de las mujeres de los futbolistas de la Selección Argentina y que estrenó su primer capítulo este fin de semana.
Según reveló Yanina Latorre en SQP, una de las convocadas había aceptado participar, firmó el contrato y llegó a grabar varias escenas, pero después se arrepintió y exigió que borren toda su intervención.
Se trata de Ailén Cova, actual pareja de Alexis Mac Allister.“Firmó, grabó y después se arrepintió”, afirmó Latorre.
La decisión estaría motivada por el fuerte hate que recibe en las redes sociales y por un supuesto “complejo de culpa” tras la separación de Mac Allister y Camila Mayan.Además, la madre del jugador también grabó material pero finalmente decidió no aparecer y devolvió el dinero recibido.
El documental ya cuenta con las participaciones de Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández), Agustina Gandolfo (esposa de Lautaro Martínez), Emilia Ferrero (novia de Julián Álvarez), Muriel López Benítez (pareja de Lisandro Martínez), Sabrina Di Marzo (esposa de Ángel Correa) y Agustina Bacerano (ex esposa de Germán Pezzella), entre otras.
Estas mujeres habrían cobrado cerca de 10 mil dólares cada una por su participación y comparten historias de amor, maternidad, proyectos personales y el rol fundamental que cumplieron durante el camino hacia los títulos.
La polémica volvió a poner en el centro de la discusión las tensiones internas dentro del grupo de las parejas de los campeones del mundo y el costo de la exposición mediática de sus vidas privadas.