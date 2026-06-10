Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de junio de 2026 CONTROL

De cacería: Transporte repartió multas millonarias y apunta contra los servicios irregulares

El Ministerio de Transporte bonaerense avanzó con una batería de sanciones contra empresas y particulares que realizaban servicios de pasajeros sin autorización. Las multas superan los $5 millones en algunos casos y exponen el endurecimiento de los controles sobre el transporte irregular.

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