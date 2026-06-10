10 de junio de 2026
CONTROL
De cacería: Transporte repartió multas millonarias y apunta contra los servicios irregulares
El Ministerio de Transporte bonaerense avanzó con una batería de sanciones contra empresas y particulares que realizaban servicios de pasajeros sin autorización. Las multas superan los $5 millones en algunos casos y exponen el endurecimiento de los controles sobre el transporte irregular.
La Provincia de Buenos Aires profundizó su ofensiva contra el transporte irregular y aplicó una serie de multas millonarias a empresas y particulares detectados prestando servicios de pasajeros fuera del marco legal. Las sanciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y alcanzan montos superiores a los cinco millones de pesos.
Las actuaciones fueron impulsadas por la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte, dependiente del Ministerio de Transporte bonaerense, a partir de distintos operativos de control realizados en rutas, terminales y accesos de diferentes municipios de la provincia.
Entre las sanciones más elevadas figura la aplicada a Transporte Brizuela SRL, que deberá afrontar una multa de $5.501.412 por infracciones vinculadas a la prestación de servicios intercomunales sin la autorización correspondiente.
En la misma línea, la empresa Ruty Tour SRL fue sancionada con una multa de $5.287.788 tras comprobarse incumplimientos contemplados en la normativa provincial que regula el transporte de pasajeros.
Las resoluciones publicadas sostienen que en varios de los casos inspeccionados los vehículos realizaban recorridos para los cuales no estaban habilitados o directamente operaban fuera del régimen autorizado, una práctica que desde el área de Transporte consideran una competencia desleal para los prestadores habilitados y un riesgo para la seguridad de los pasajeros.
Otra de las sanciones alcanzó a Sergio Marcelo Delmas, quien fue multado con $1.360.029 luego de constatarse que realizaba un servicio entre Merlo y Tandil transportando 42 pasajeros sin ajustarse al régimen para el cual había sido autorizado.
Asimismo, el organismo provincial impuso una multa de $816.018 a Mario Condori Apaza por infracciones detectadas durante un operativo de fiscalización, mientras que otros expedientes derivaron en sanciones menores pero igualmente significativas para distintos transportistas.
La Cooperativa de Trabajo Reconstruir Limitada también quedó bajo la lupa de las autoridades y recibió una multa de $571.320. Una cifra idéntica fue aplicada a Rossi Turismo y Transporte SRL por infracciones relacionadas con la prestación irregular de servicios.
En otro de los procedimientos difundidos por el Boletín Oficial, la firma Autotransporte Ceres SRL fue sancionada con una multa de $126.372 luego de detectarse incumplimientos durante un control realizado sobre un servicio que cubría el trayecto entre Bahía Blanca y Monte Hermoso.
Las actuaciones administrativas muestran además que varios de los imputados no presentaron descargos dentro de los plazos previstos por la legislación vigente, situación que terminó consolidando las sanciones dictadas por la autoridad de aplicación.
Desde el Ministerio de Transporte vienen reforzando los controles sobre el denominado transporte clandestino, un fenómeno que se expandió en los últimos años a través de servicios turísticos, combis y traslados contratados de manera informal.
Las resoluciones conocidas esta semana constituyen una de las tandas de sanciones más importantes publicadas en los últimos meses y envían una señal clara al sector: la Provincia busca aumentar la presión sobre quienes operan fuera de la normativa vigente, en una estrategia orientada a fortalecer la fiscalización y garantizar condiciones de seguridad para los usuarios del transporte público de pasajeros.