El hijo de Rob Reiner, acusado de matar a sus padres, reclama su fideicomiso para pagar su defensa

Nick Reiner, hijo del reconocido director de Hollywood Rob Reiner, busca recuperar el dinero de un fideicomiso establecido por sus padres, alegando que lo requiere para preparar su defensa en el caso por el asesinato de ambos.



En una presentación ante un tribunal del condado de Los Ángeles, los abogados de Nick, de 32 años, reclaman que los fideicomisarios le entreguen los fondos que le corresponden por derecho.



Según la petición, los administradores han negado injustificadamente el dinero, a pesar de las instrucciones claras del fideicomiso.“Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes”, sostiene el documento.



“Como cualquier persona acusada de un delito, se presume su inocencia y tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen”.Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron encontrados apuñalados hasta la muerte en su casa de Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre pasado.



Nick fue arrestado pocas horas después y se declaró no culpable de los dos cargos de asesinato.El joven contrató inicialmente al prestigioso abogado Alan Jackson, pero este abandonó el caso semanas después.



Ahora, Jackson se mostró dispuesto a retomar la representación si se liberan los fondos del fideicomiso.De acuerdo con la presentación, Rob y Michele crearon fideicomisos individuales para sus hijos.



En el de Nick, establecido en 1993, se establecía que recibiría la mitad del dinero al cumplir 30 años y el resto a los 35. Sin embargo, nunca accedió a los fondos que le correspondían a los 30, y ahora reclama también la porción restante de forma anticipada debido a sus necesidades legales y básicas en prisión.



El fideicomiso cuenta con al menos 1,5 millones de dólares en activos. Los hermanos de Nick, Jake y Romy Reiner, inicialmente habían apoyado el pago de honorarios al abogado, pero luego cambiaron de posición.



El caso continúa generando conmoción en Hollywood, donde Rob Reiner es una figura emblemática del cine.



Mientras tanto, Nick Reiner permanece detenido a la espera del desarrollo del proceso judicial.