Nueva denuncia contra Sean “Diddy” Combs: un actor lo acusó de abuso sexual

El productor musical y rapero Sean “Diddy” Combs enfrenta una nueva denuncia judicial en medio de la serie de causas que acumula en los últimos años. Esta vez, un exactor infantil lo acusó de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad, en un hecho que habría ocurrido en 2007 durante una fiesta privada en Hollywood Hills.



La presentación fue realizada en California por un hombre identificado bajo el seudónimo de John Doe. Según consta en la demanda, el denunciante era un joven actor de televisión y asistió al evento con la intención de establecer contactos laborales dentro de la industria del entretenimiento.



De acuerdo con el relato judicial, Combs habría invitado al adolescente a mantener una conversación privada sobre posibles oportunidades profesionales. Allí, según sostiene el escrito, ocurrió el presunto abuso sexual. Algunas versiones publicadas por medios estadounidenses indican además que la víctima asegura haber consumido una bebida que lo dejó desorientado antes del ataque.



Los abogados del músico rechazaron las acusaciones y afirmaron que se trata de una denuncia “falsa” impulsada con fines económicos. El entorno del artista sostiene que Combs nunca abusó sexualmente de nadie y cuestionó la ola de demandas civiles en su contra.



La nueva causa se suma a decenas de denuncias presentadas contra el empresario musical desde 2023, muchas de ellas relacionadas con abuso sexual y conductas inapropiadas. En 2025, Combs fue condenado por cargos vinculados al transporte con fines de prostitución, aunque resultó absuelto de acusaciones más graves como tráfico sexual y asociación ilícita.



El caso volvió a generar un fuerte impacto en Hollywood y en la industria musical estadounidense, donde el nombre de Diddy permanece envuelto en una de las mayores controversias del espectáculo internacional.