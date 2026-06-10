Messi rompió el récord y es el jugador que más goles hizo con la Celeste y Blanca

Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de la Selección argentina. El capitán albiceleste marcó de penal en la victoria 3-0 ante Islandia y alcanzó los 117 goles con el combinado nacional, una cifra que amplía todavía más su condición de máximo goleador histórico del equipo argentino.



Pero el tanto no solo sirvió para seguir agrandando su leyenda. Con 38 años, 11 meses y 14 días, Messi se convirtió además en el goleador más longevo de la historia de la Selección, superando un récord que pertenecía a Ángel Labruna desde 1957.



El rosarino ingresó en el segundo tiempo del amistoso disputado en Estados Unidos y tardó apenas unos minutos en dejar su sello. Primero generó la jugada del penal y luego se encargó de ejecutarlo con precisión para establecer el 2-0 parcial. Más tarde también participó en la acción que terminó con el gol de Thiago Almada, cerrando una actuación que volvió a ilusionar a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026.



La nueva marca se suma a una lista interminable de récords que Messi acumula con la camiseta albiceleste. Además de ser el máximo goleador, también es el futbolista con más presencias en la historia de la Selección y el único argentino en disputar seis mundiales consecutivos.





El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega al debut mundialista con buenas sensaciones tras los amistosos preparatorios y con la gran noticia del regreso de su capitán luego de una molestia muscular. Messi mostró movilidad, precisión y liderazgo, dejando en claro que sigue siendo la gran referencia futbolística del campeón del mundo.



A pocos días del comienzo de la Copa del Mundo, el astro argentino volvió a demostrar que el paso del tiempo parece no afectarlo. Cada partido suyo se transforma en una nueva página histórica y, a sus 38 años, continúa rompiendo marcas que parecían imposibles.