Apps
Miércoles, 10 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
10 de junio de 2026
RESPONSABILIDAD

Muerte en el gimnasio: allanan el local y aseguran que "fue una desgracia evitable"

El fiscal Cristian Aguilar aseguró que la muerte del abogado Roberto Cafasso se podría haber evitado. El hombre cayó al vacío al resbalarse mientras usaba el elíptico. La causa avanza bajo la calificación de homicidio culposo

Muerte en el gimnasio: allanan el local y aseguran que
Compartir



El fiscal Cristian Aguilar aseguró este que la muerte del abogado Roberto Cafasso, ocurrida en el gimnasio Sport Club de Bahía Blanca, fue “una desgracia evitable” y confirmó que la investigación avanza, en principio, bajo la calificación de homicidio culposo. La declaración fue realizada durante el allanamiento encabezado por la Fiscalía en el lugar donde se produjo la caída.

El trágico accidente ocurrió el sábado en Bahía Blanca y conmocionó a toda la ciudad. Juan Roberto Cafasso, abogado de 69 años y exdirector del Consorcio de Gestión del Puerto, perdió la vida tras caer desde más de cinco metros de altura dentro de un gimnasio SportClub.

Según los primeros datos, Cafasso realizaba ejercicios en una máquina elíptica en la planta alta del local ubicado en Sarmiento al 4100, dentro del predio del hipermercado Chango Más.

Al interrumpir su rutina para buscar agua, se apoyó en un banner plástico que simulaba una pared. Detrás no había ninguna estructura de soporte, por lo que perdió el equilibrio y cayó al vacío.

A pesar de los intentos de reanimación por parte del personal del gimnasio y los médicos, el hombre falleció en el lugar a causa de las graves lesiones.

La Justicia investiga si existió negligencia en las medidas de seguridad del establecimiento.

La sede del SportClub fue clausurada preventivamente mientras se realizan las pericias correspondientes. Desde el gimnasio ya contrataron abogados para defenderse en la causa.

Cafasso era una figura reconocida en el ámbito portuario y empresarial local. Se desempeñó durante más de seis años como director del Consorcio de Gestión del Puerto en representación de los concesionarios y permisionarios. Su trayectoria y compromiso con el desarrollo de la ciudad dejaron una huella importante.

El hecho generó una profunda conmoción entre familiares, amigos, colegas y la comunidad portuaria, que expresaron sus condolencias y destacaron las cualidades humanas del abogado.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

NOTA DE TAPA

Con la pelota en juego: lo que sí o sí va a estar en agenda y no se puede postergar

Durante un mes y medio las miradas estarán puestas en la Selección Argentina y su desempeño en la Copa del Mundo. Sin embargo, hay asuntos imposibles de procrastinar u ocultar, uno de ellos es el ascendente reclamo salarial de los empleados públicos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Nuevo esquema: Kicillof mete mano y realiza cambios en el régimen de obra pública

El PJ bonaerense vuelve al ruedo: Kicillof lanzó una campaña masiva de afiliaciones

Zona Fría: intendentes del interior fueron al Congreso para frenar el proyecto del gobierno

Cambios en la ley de sucesiones: ahora será más fácil obtener los bienes de la herencia

Hermetismo en la cúpula libertaria: qué hacía Martín Menem en la casa de su socio fallecido

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET