Muerte en el gimnasio: allanan el local y aseguran que "fue una desgracia evitable"





El fiscal Cristian Aguilar aseguró este que la muerte del abogado Roberto Cafasso, ocurrida en el gimnasio Sport Club de Bahía Blanca, fue “una desgracia evitable” y confirmó que la investigación avanza, en principio, bajo la calificación de homicidio culposo. La declaración fue realizada durante el allanamiento encabezado por la Fiscalía en el lugar donde se produjo la caída.



El trágico accidente ocurrió el sábado en Bahía Blanca y conmocionó a toda la ciudad. Juan Roberto Cafasso, abogado de 69 años y exdirector del Consorcio de Gestión del Puerto, perdió la vida tras caer desde más de cinco metros de altura dentro de un gimnasio SportClub.



Según los primeros datos, Cafasso realizaba ejercicios en una máquina elíptica en la planta alta del local ubicado en Sarmiento al 4100, dentro del predio del hipermercado Chango Más.



Al interrumpir su rutina para buscar agua, se apoyó en un banner plástico que simulaba una pared. Detrás no había ninguna estructura de soporte, por lo que perdió el equilibrio y cayó al vacío.



A pesar de los intentos de reanimación por parte del personal del gimnasio y los médicos, el hombre falleció en el lugar a causa de las graves lesiones.



La Justicia investiga si existió negligencia en las medidas de seguridad del establecimiento.



La sede del SportClub fue clausurada preventivamente mientras se realizan las pericias correspondientes. Desde el gimnasio ya contrataron abogados para defenderse en la causa.



Cafasso era una figura reconocida en el ámbito portuario y empresarial local. Se desempeñó durante más de seis años como director del Consorcio de Gestión del Puerto en representación de los concesionarios y permisionarios. Su trayectoria y compromiso con el desarrollo de la ciudad dejaron una huella importante.



El hecho generó una profunda conmoción entre familiares, amigos, colegas y la comunidad portuaria, que expresaron sus condolencias y destacaron las cualidades humanas del abogado.

