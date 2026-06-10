Autorizaron la cremación de los restos del Indio Solari tras conocerse los resultados de la autopsia

La Justicia de Morón autorizó la cremación de los restos de Carlos Alberto “Indio” Solari, luego de recibir los resultados finales de la autopsia y de las pericias complementarias realizadas tras la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.



La decisión fue firmada por el juez de Garantías Jorge Rodríguez, con intervención del fiscal Lucio Rivero, quien llevaba adelante la causa iniciada para determinar las causales de muerte del músico. Según trascendió, los análisis toxicológicos descartaron la presencia de alcohol o drogas en el organismo del artista y solo detectaron los medicamentos correspondientes al tratamiento del Parkinson que padecía desde hacía años.



La autopsia preliminar ya había establecido que Solari falleció producto de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Sin embargo, la fiscalía aguardaba los estudios complementarios antes de autorizar la disposición final de los restos y cerrar formalmente el expediente judicial.



Tras la multitudinaria despedida realizada en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, los restos del cantante habían sido trasladados a un cementerio de Lanús, donde permanecían a la espera de la resolución judicial. Allí se llevará adelante la cremación en una ceremonia privada e íntima, tal como era el deseo del artista y de su familia.



El último adiós al Indio Solari movilizó a cientos de miles de fanáticos durante el fin de semana. Banderas, canciones, lágrimas y homenajes espontáneos acompañaron la despedida de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.



