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10 de junio de 2026
HISTORICOS

Amor y pasión en la casa de Gran Hermano: las parejas que marcaron la historia

En medio de nominaciones, estrategias, conflictos y presiones constantes, el encierro de Gran Hermano se convirtió en un verdadero laboratorio de emociones donde florecieron romances inolvidables

Amor y pasión en la casa de Gran Hermano: las parejas que marcaron la historia
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Desde su primera edición en Argentina, en 2001, Gran Hermano no solo se consolidó como un fenómeno de audiencia por sus peleas, traiciones y estrategias de juego, sino también por las intensas historias de amor que surgieron bajo la mirada de millones de espectadores. El encierro, la convivencia permanente y la ausencia de contacto con el exterior crearon el escenario perfecto para que nacieran vínculos emocionales y físicos que, en muchos casos, marcaron la vida de los participantes incluso después de abandonar la casa.
 

Una de las parejas más emblemáticas y duraderas de la historia del programa es la formada por Gustavo Conti y Ximena Capristo. Se conocieron durante la segunda edición del reality y lo que comenzó como una atracción dentro de la casa terminó convirtiéndose en una relación sólida que ya supera las dos décadas. La pareja se casó en 2007 y, diez años más tarde, tuvo a su hijo Félix. Para gran parte del público, representan el ejemplo más claro de que el amor verdadero puede surgir incluso en el entorno más artificial y vigilado de la televisión.
 

Otra dupla que despertó enorme repercusión fue la de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, nacida en la edición 2022-2023. La química entre ambos conquistó rápidamente a miles de seguidores, que los “shippearon” desde las primeras semanas del programa. Aunque tras la salida reconocieron que entre ellos “pasaron cosas” y mantuvieron un vínculo cercano, la relación nunca llegó a oficializarse. Sin embargo, la historia dejó una fuerte huella en el fandom y todavía continúa generando comentarios en redes sociales.
 

También quedaron grabadas en la memoria colectiva otras relaciones como la de Natalia Fava y Santiago Almeyda, una de las primeras parejas oficiales del reality argentino; Denise y Bautista, quienes lograron separar el juego de la vida real y mantener el respeto mutuo hasta el final; y Coti Romero junto a Alexis “Conejo” Quiroga, una de las parejas más mediáticas de las últimas ediciones. A ellos se suman romances recordados de temporadas anteriores, como los de Romina y el Cone o el de Osito Gómez y Jonathan Diéguez.
 

Algunas de estas relaciones consiguieron sobrevivir a la exposición mediática y fortalecerse con el paso del tiempo. Otras, en cambio, se diluyeron una vez terminada la experiencia televisiva, afectadas por las diferencias

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