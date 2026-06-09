Volver | La Tecla Municipios 9 de junio de 2026 MAR DEL PLATA

La Provincia eximió de impuestos a una pyme tecnológica marplatense y llovieron las críticas

Continúan los rebotes en el sector tecnológico tras la incorporación de Shares Software Argentina S.A. al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que le permitirá acceder a una exención total de Ingresos Brutos durante dos años.

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