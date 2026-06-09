La Provincia eximió de impuestos a una pyme tecnológica marplatense y llovieron las críticas
Continúan los rebotes en el sector tecnológico tras la incorporación de Shares Software Argentina S.A. al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que le permitirá acceder a una exención total de Ingresos Brutos durante dos años.
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Las repercusiones por la exención del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos otorgada a Shares Software Argentina S.A., una microempresa de software radicada en Mar del Plata, continúan sumando capítulos. En medio de los interrogantes que despertó la medida, desde ATICMA salieron a respaldar el beneficio y aseguraron que se trata de un régimen al que también acceden otras firmas del sector. Además, desde La Tecla intententamos comunicarnos con Darío Sansiviero, titular de la empresa beneficiada, aunque el empresario optó por no realizar declaraciones.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 209-MPCEITGP-2026, firmada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. A través de ese acto administrativo, la firma fue incorporada al Registro Nodo de la Economía del Conocimiento (NECo) y obtuvo una exención total del tributo por un plazo de dos años. Según consta en la resolución, Shares Software Argentina S.A. desarrolla actividades vinculadas a servicios de consultoría informática y suministro de programas de computación. Además, fue categorizada como microempresa, con una estructura reducida que oscilaría entre uno y cinco empleados.
La firma fue fundada por Darío Sansiviero, un programador de bajo perfil que durante años trabajó como autónomo antes de constituir la sociedad anónima en 2021. Entre sus clientes figura la cadena de heladerías Lucciano's, que posee presencia nacional e internacional. Ante las consultas generadas por el beneficio otorgado, La Tecla se comunicó con ATICMA (Asociación de Tecnologías de la Información y Comunicación de Mar del Plata), entidad de la que Shares Software forma parte. El presidente de la institución, Gustavo Bispo, relativizó las especulaciones sobre un posible trato diferencial y aseguró que la empresa accedió a un mecanismo disponible para otras compañías del sector.
“Para nosotros es un socio más de Aticma. Su actividad, justamente, es el desarrollo de software, tiene distintos clientes, es una empresa chica. Los beneficios son tal cual como se mencionan, pero como aplica a cualquier otra empresa. De hecho, hay varios casos, tanto en Nación como en Provincia, en cuanto a la ley o lo de Ingresos Brutos”, sostuvo. “Y no tenemos nada para decir ni pensar al respecto, que dé algo distinto, diferencial o algún tratamiento en particular”, agregó. En la misma línea, Bispo sostuvo que la firma llevaba aproximadamente dos años realizando trámites vinculados a su inscripción dentro de estos programas de promoción.
Por otra parte, La Tecla intentó comunicarse con Sansiviero para conocer su posición respecto de la exención otorgada y los cuestionamientos surgidos a partir de la medida. Sin embargo, el empresario decidió no brindar declaraciones.
El beneficio llamó la atención en algunos sectores vinculados a la industria del software debido a que contempla una exención total de la alícuota de Ingresos Brutos. Habitualmente, las empresas del sector suelen acceder a incentivos fiscales mediante la adhesión a la Ley de Economía del Conocimiento, un régimen que exige cumplir requisitos vinculados a inversiones, certificaciones, capacitación de personal y actividades de investigación y desarrollo.
Si bien no existen elementos que indiquen una irregularidad en el otorgamiento del beneficio, algunas características de la empresa despertaron interrogantes dentro del ecosistema tecnológico local. Entre ellas aparecen el bajo perfil público de su titular, los trabajos con Luccianos’s, la escasa presencia digital de la firma y la incorporación de actividades vinculadas al sector inmobiliario dentro de sus registros societarios.