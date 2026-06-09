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9 de junio de 2026
LO QUE SE VIENE

Bruno Solari y Viru, los principales herederos del Indio

El patrimonio incluye derechos de autor, regalías y marcas

Bruno Solari y Viru, los principales herederos del Indio
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La muerte de Carlos “Indio” Solari abrió el proceso sucesorio de su patrimonio, uno de los más importantes del rock nacional. Según trascendió, el trámite se iniciará en los tribunales civiles de Morón y los principales herederos serán su hijo Bruno Solari, de 25 años, y su esposa Virginia Inés Mones Ruiz, conocida como “Viru”.

Hasta el momento no se conoció si el músico dejó testamento. De acuerdo al Código Civil y Comercial argentino, el hijo ocupa el primer lugar en la línea hereditaria, mientras que su esposa tendrá un rol central en la administración del legado.

El patrimonio del Indio es difícil de cuantificar, ya que no solo incluye bienes materiales (como su residencia en Parque Leloir), sino especialmente derechos de autor, regalías por streaming, ventas de discos, libros, reediciones, licencias comerciales y la explotación de su imagen, activos que continuarán generando ingresos por años.

En cuanto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la situación es distinta. Los derechos y la estructura comercial de la banda están bajo la sociedad Erks S.A., integrada por el Indio Solari, Eduardo “Skay” Beilinson y Carmen Castro (“La Negra Poli”).

Además, la marca registrada “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” es compartida entre los tres históricos integrantes, por lo que su administración y futuro deberán resolverse en conjunto.

La Justicia deberá definir cómo se gestionarán estos activos y los juicios pendientes. Mientras tanto, la familia prioriza la discreción que siempre caracterizó al Indio.

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