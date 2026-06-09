Volver | La Tecla Municipios 9 de junio de 2026 BERISSO

Sesión caliente: un hombre atacó con una molotov el HCD y desató una persecución en pleno centro de Berisso

Un hombre de 33 años arrojó una bomba molotov contra el Concejo Deliberante de Berisso tras lanzar amenazas. El artefacto impactó contra un mástil y evitó daños mayores. Fue detenido luego de una persecución policial y la Justicia investiga su estado de salud mental.

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