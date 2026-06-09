9 de junio de 2026
BERISSO
Sesión caliente: un hombre atacó con una molotov el HCD y desató una persecución en pleno centro de Berisso
Un hombre de 33 años arrojó una bomba molotov contra el Concejo Deliberante de Berisso tras lanzar amenazas. El artefacto impactó contra un mástil y evitó daños mayores. Fue detenido luego de una persecución policial y la Justicia investiga su estado de salud mental.
Momentos de máxima tensión se vivieron este lunes por la mañana en el centro de Berisso, cuando un hombre de 33 años atacó la fachada del Concejo Deliberante con una bomba molotov y obligó a desplegar un operativo policial que culminó con su detención a pocas cuadras del lugar.
El episodio ocurrió en la esquina de Avenida Montevideo y calle 8. De acuerdo con fuentes policiales, el agresor llegó al edificio legislativo a bordo de una camioneta utilitaria, descendió del vehículo y comenzó a lanzar amenazas a los gritos. Instantes después encendió un artefacto incendiario de fabricación casera y lo arrojó contra el predio antes de escapar.
Según se informó, la botella con combustible impactó contra el mástil ubicado en el ingreso del Concejo Deliberante, lo que evitó que alcanzara sectores sensibles del edificio y provocara daños de mayor magnitud. Tras el ataque, el hombre volvió a subir a la camioneta y emprendió la fuga por las calles céntricas de la ciudad.
La rápida reacción de testigos y personal presente permitió alertar a la Policía Bonaerense, que montó un operativo cerrojo en la zona. La persecución concluyó a pocas cuadras del lugar, donde los efectivos interceptaron el vehículo y redujeron al sospechoso, quien habría intentado resistirse al arresto.
El detenido quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada provisoriamente como "Daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad". Paralelamente, las autoridades indicaron que el hombre podría atravesar un cuadro de alteración en su salud mental, situación que comenzó a ser evaluada por peritos especializados.
Tras el incidente, el Concejo Deliberante de Berisso emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad. Desde el cuerpo legislativo señalaron que la situación fue controlada rápidamente, que no hubo personas heridas y que las actividades administrativas y legislativas continuaron desarrollándose con normalidad durante el resto de la jornada.