8 de junio de 2026
REFORMA LABORAL
La libertad (empresaria) avanza: una autopartista implementará el “banco de horas”
Mirgor y SMATA firmaron el convenio para concretar la primera realización del esquema habilitado por la ley de reforma laboral.
El sistema de “banco de horas” previsto en la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso tendrá su primera concreción en dos plantas fabriles de la provincia de Buenos Aires. En virtud de un convenio firmado entre la empresa Mirgor, dedicada a la fabricación de autopartes y electrónicos, y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), los obreros de las plantas de la compañía en Garín y Baradero empezarán a trabajar con ese mecanismo.
Las instalaciones ubicadas en esas localidades producen partes para automotores, y la recesión que afecta al sector hace temer que haya despidos y suspensiones, implementando el sistema de horarios flexibles que dispone la Ley de Modernización Laboral.
El temor no es abstracto: Mirgor ya tuvo que recurrir el año pasado a suspensiones de empleados en sus instalaciones de Tierra del Fuego. Y la industria nacional de autopartes viene perdiendo mil puestos de trabajo por mes.
El sistema de “banco de horas” ya se venía aplicando en forma atenuada en la industria automotriz según la legislación vigente antes de la reforma laboral. Ahora se aplicará la nueva modalidad habilitada por la norma recientemente aprobada.
La implementación del sistema en Baradero y Garín arrancará en julio. Mirgor tiene en estudio aplicarlo también en su planta de Zárate.