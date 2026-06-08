8 de junio de 2026
AMISTOSO
Última prueba antes del gran desafío: Argentina enfrenta a Islandia con la mira puesta en el Mundial
Tras la victoria frente a Honduras, la selección de Scaloni se prepara para su último amistoso antes del debut en la Copa del Mundo.
La cuenta regresiva llegó a su tramo final. A pocos días del debut en el Mundial 2026, la Selección Argentina disputará este martes su último amistoso preparatorio frente a Islandia en Alabama, Estados Unidos, en un encuentro que servirá para ultimar detalles antes del estreno mundialista ante Argelia.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con buenas sensaciones luego de superar por 2 a 0 a Honduras en su primera presentación en suelo estadounidense. Sin embargo, el duelo ante el conjunto europeo aparece como una prueba más exigente para medir el funcionamiento colectivo y ajustar piezas de cara al inicio de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
Uno de los principales focos estará puesto en Lionel Messi. El capitán dejó atrás una molestia muscular y todo indica que sumará minutos para llegar con ritmo de competencia al debut mundialista. El cuerpo técnico busca que el rosarino recupere sensaciones futbolísticas sin asumir riesgos físicos innecesarios.
Scaloni también planea presentar una formación más cercana a la que imagina para el estreno frente a Argelia. En ese sentido, regresarían varios habituales titulares en el mediocampo y en la ofensiva, con nombres como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Messi y Lautaro Martínez.
El amistoso tendrá además un condimento especial por el recuerdo de Rusia 2018. Aquella vez, Islandia sorprendió al seleccionado argentino al rescatar un empate 1 a 1 en el debut mundialista, en uno de los resultados más inesperados de aquel torneo. Ocho años después, los europeos vuelven a cruzarse en el camino albiceleste, aunque esta vez en un contexto completamente distinto.
La preparación argentina no estuvo exenta de inconvenientes. En los últimos días se confirmó la baja del defensor Leonardo Balerdi por una lesión muscular en el gemelo derecho, una ausencia que obligó al cuerpo técnico a reconfigurar alternativas en la última línea.
Con el plantel instalado en Estados Unidos y el debut mundialista cada vez más cerca, el choque frente a Islandia será la última oportunidad para realizar ajustes. Después llegará la hora de la verdad: el estreno ante Argelia el próximo 16 de junio, cuando la Albiceleste inicie oficialmente su camino en busca de una nueva consagración mundial.