Denuncian posibles delitos en la concesión del Minella y piden investigar a funcionarios y empresarios
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, que tiene aspiraciones en el 2027, pidió investigar presuntos delitos en la concesión del estadio, cuestionó la falta de obras y reclamó determinar la solvencia y el origen de los fondos de la empresa adjudicataria. La denuncia apunta a funcionarios municipales y directivos de Minella Stadium. También solicita información a la Justicia brasileña sobre los vínculos entre Revee y el grupo REAG.
Compartir
La concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de los Deportes volvió a quedar en el centro de la escena tras la presentación de una denuncia que solicita investigar posibles incumplimientos por parte de la empresa Minella Stadium S.A., adjudicataria del multimillonario proyecto de remodelación y explotación de los escenarios deportivos.
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia para que la Justicia investigue posibles delitos vinculados con la concesión del Minella, adjudicadó en 2025 a la firma Minella Stadium S.A. En la presentación, Pettigiani solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de funcionarios municipales y de integrantes de la empresa concesionaria.
Según sostiene el fiscal, la intervención judicial resulta necesaria porque podría encontrarse comprometido "el patrimonio de los contribuyentes del Partido de General Pueyrredon".
La denuncia apunta a determinar si existieron irregularidades en el proceso que terminó con la adjudicación de la concesión del Minella a Minella Stadium S.A., única oferente de la licitación aprobada por el Concejo Deliberante en julio de 2025.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Pettigiani es el presunto incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa. El escrito sostiene que "no se habrían realizado las obras comprometidas" y que tampoco se conocen "los detalles del proyecto de obras a realizar por el concesionario o el contrato firmado entre la empresa y el Municipio".
La denuncia también pone bajo la lupa la situación financiera de Revee, la firma brasileña que integra Minella Stadium. En ese sentido, recuerda que el grupo REAG, vinculado a esa empresa, quedó involucrado en el denominado "Caso Banco Master", una investigación por presuntas maniobras de fraude financiero y lavado de dinero en Brasil.
A partir de esos antecedentes, Pettigiani plantea dos interrogantes que considera centrales para la investigación: "¿La Municipalidad entregó ese importante patrimonio a un concesionario solvente?" y "¿Los fondos que se comprometieron tienen un origen lícito?".
Además, la presentación menciona la causa Sur Finanzas, en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al fútbol argentino y a la AFA. Según el escrito, esa investigación derivó en allanamientos y requerimientos de información relacionados con la licitación del estadio.
Como medidas de prueba, el fiscal solicita citar a declarar a los concejales que votaron en contra de la licitación, requerir información a la Justicia brasileña sobre la relación entre Revee y REAG y ordenar a la Municipalidad que entregue toda la documentación vinculada a la concesión, incluido el contrato completo firmado con la empresa.
Finalmente, Pettigiani pide que la investigación se abra "con urgencia y sin demoras" para determinar si existieron delitos y eventuales responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de actores privados involucrados en la operación.
Por otro lado, un dato que no pasa desapercibido es que Pettigiani tendría aspiraciones de competir por la intendencia en 2027. En los pasillos del Municipio, incluso, hay quienes vinculan la presentación de la denuncia con ese posicionamiento político de cara a los próximos años.