Volver | La Tecla Municipios 8 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Denuncian posibles delitos en la concesión del Minella y piden investigar a funcionarios y empresarios

El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, que tiene aspiraciones en el 2027, pidió investigar presuntos delitos en la concesión del estadio, cuestionó la falta de obras y reclamó determinar la solvencia y el origen de los fondos de la empresa adjudicataria. La denuncia apunta a funcionarios municipales y directivos de Minella Stadium. También solicita información a la Justicia brasileña sobre los vínculos entre Revee y el grupo REAG.

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