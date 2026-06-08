Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Polémica por una exención total a una empresa tecnológica marplatense

La Provincia incorporó a Shares Software Argentina S.A. al Registro Nodo de la Economía del Conocimiento y le otorgó una exención total de Ingresos Brutos durante dos años. La medida despertó cuestionamientos dentro del sector tecnológico.

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