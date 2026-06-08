8 de junio de 2026
ESCÁNDALO EN EL RECINTO
Entre incidentes y golpes, el debate por las aplicaciones regresó al Concejo y terminó suspendido
La Comisión de Movilidad Urbana retomó la discusión sobre la regulación de Uber, DiDi y Cabify en un contexto de fuerte tensión entre taxistas y conductores de aplicaciones. Los cruces verbales escalaron a empujones y golpes, obligando a suspender la reunión.
Lo que prometía ser la reanudación de un debate que lleva años generando controversias en Mar del Plata terminó convirtiéndose en una escena de máxima tensión dentro del Concejo Deliberante. La reunión de la Comisión de Movilidad Urbana, presidida por el edil Guido Garcia, convocada para retomar el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la regulación de plataformas como Uber, DiDi y Cabify, derivó este lunes en gritos, insultos, empujones y hasta la suspensión del encuentro.
El recinto estaba colmado. En las barras convivían taxistas, remiseros y trabajadores de aplicaciones, protagonistas directos de una discusión que desde hace tiempo divide aguas. El espacio reducido, la gran cantidad de asistentes y el calor contribuyeron a generar un clima cada vez más tenso.
Mientras los concejales avanzaban con el tratamiento de los expedientes incluidos en el orden del día, comenzaron los primeros cruces verbales. Según señalaron testigos presentes, las provocaciones se iniciaron entre trabajadores de aplicaciones y taxistas, con intercambios que fueron elevando rápidamente el tono de la discusión.
Los gritos se hicieron cada vez más frecuentes y los insultos comenzaron a interrumpir el desarrollo de la comisión. A pesar de los intentos por continuar con el debate, el clima dentro del recinto se volvió cada vez más difícil de controlar.
El punto de quiebre llegó cuando la tensión abandonó el plano verbal. Entre empujones y forcejeos, varias personas ingresaron al sector central del recinto y comenzaron los golpes. La situación generó sorpresa entre los ediles, que observaban atónitos cómo la discusión escalaba a niveles impensados. En medio del tumulto, incluso una taza terminó rota.
Asesores, trabajadores del Concejo y concejales con mayor experiencia institucional intentaron calmar los ánimos. Los pedidos de tranquilidad se multiplicaron mientras se advertía que, de continuar los incidentes, la reunión podría ser suspendida.
Finalmente, eso fue exactamente lo que ocurrió. A través del sistema de sonido del Concejo, se anunció la suspensión de la comisión y se solicitó el retiro de todas las personas presentes. Minutos después comenzaron a llegar efectivos de Prefectura para reforzar la seguridad y evitar nuevos incidentes.
La comisión tenía en agenda nueve expedientes, varios de ellos vinculados directamente a la regulación de las plataformas digitales de transporte. Entre los proyectos figuraban la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Servicios mediante plataformas digitales, una iniciativa para establecer un Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas impulsada por La Libertad Avanza y distintas propuestas presentadas por asociaciones de conductores de aplicaciones, empresas vinculadas al sector y entidades representativas de taxis y remises.
Precisamente, una de las iniciativas que generaba mayor rechazo entre sectores del taxi era el expediente impulsado por La Libertad Avanza, que plantea un nuevo esquema para el funcionamiento del sistema de transporte mediante aplicaciones.
La discusión llegaba además en un contexto especialmente sensible. El avance de distintas demandas judiciales, las protestas realizadas por taxistas y la falta de consensos políticos habían elevado la expectativa sobre una reunión que finalmente terminó eclipsada por los incidentes.
Ahora, la incógnita pasa por saber cuándo podrá retomarse el debate y bajo qué condiciones. Lo cierto es que la regulación de las aplicaciones volvió al centro de la escena política local, aunque esta vez la discusión quedó opacada por una jornada que terminó desbordada por los enfrentamientos y obligó a suspender una comisión que prometía volver a encender la polémica.