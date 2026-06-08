Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de junio de 2026 ESCÁNDALO EN EL RECINTO

Entre incidentes y golpes, el debate por las aplicaciones regresó al Concejo y terminó suspendido

La Comisión de Movilidad Urbana retomó la discusión sobre la regulación de Uber, DiDi y Cabify en un contexto de fuerte tensión entre taxistas y conductores de aplicaciones. Los cruces verbales escalaron a empujones y golpes, obligando a suspender la reunión.

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