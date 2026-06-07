Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de junio de 2026 UNIDAD BOINA BLANCA

Emiliano Balbín: “La prioridad del radicalismo bonaerense son los vecinos de la Provincia”

El flamante titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín, expresó que, tras los comicios internos de este domingo, la interna del radicalismo bonaerense "quedó atrás" y que ahora comienza una etapa importante, en unidad y de cara a los bonaerenses.

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