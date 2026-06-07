7 de junio de 2026
UNIDAD BOINA BLANCA
Emiliano Balbín: “La prioridad del radicalismo bonaerense son los vecinos de la Provincia”
El flamante titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín, expresó que, tras los comicios internos de este domingo, la interna del radicalismo bonaerense "quedó atrás" y que ahora comienza una etapa importante, en unidad y de cara a los bonaerenses.
Tras la finalización de los comicios internos de la Unión Cívica Radical bonaerense, donde la gran mayoría de los distritos de proclamó la unidad (nueve de ellos lo resolvieron mediante elecciones este domingo), el nuevo presidente del partido, Emiliano Balbín, llamó a dejar atrás las diferencias internas y enfocarse en los desafíos que enfrenta la provincia de Buenos Aires.
“Pasaron los comicios y la interna de nuestro partido ya quedó atrás. Quiero agradecer enormemente a cada militante y a cada vecino que participó; fortalecimos nuestra democracia interna y eso siempre es un orgullo”, expresó el dirigente radical.
En ese sentido, Balbín remarcó que la etapa que se abre tras la elección partidaria es la más relevante para el radicalismo. “La verdadera prioridad de la UCR de la provincia de Buenos Aires no son nuestras discusiones para adentro, sino las realidades de cada uno de ustedes”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que el partido trabajará de manera unificada para abordar distintas problemáticas que afectan a los bonaerenses. “A partir de hoy nos van a encontrar trabajando unidos, con la fuerza de siempre, para resolver los problemas estructurales que todavía duelen y siguen sin respuesta. Vamos a construir propuestas para combatir la inseguridad, mejorar las rutas y caminos, solucionar la crisis del IOMA y fortalecer los hospitales y las escuelas de nuestra Provincia”, afirmó.
Finalmente, el nuevo titular del radicalismo bonaerense insistió en la necesidad de cerrar la etapa interna y concentrarse en la construcción política de cara al futuro. “La interna terminó. Ahora nos toca aportar ideas, caminar los distritos y construir la Provincia que nos merecemos”, concluyó.