Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de junio de 2026 HISTóRICO

Estiman más de un millón de asistentes en la despedida del Indio Solari

La despedida popular del histórico músico, fallecido el viernes pasado a los 77 años, movilizó una enorme cantidad de personas a Villa Domínico. La cola se extendió por más de 70 cuadras y llegó al límite con la Ciudad de Buenos Aires. Respetando los deseos de la familia, no se estableció un límite horario para la realización de la jornada.

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