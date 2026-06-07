7 de junio de 2026
HISTóRICO
Estiman más de un millón de asistentes en la despedida del Indio Solari
La despedida popular del histórico músico, fallecido el viernes pasado a los 77 años, movilizó una enorme cantidad de personas a Villa Domínico. La cola se extendió por más de 70 cuadras y llegó al límite con la Ciudad de Buenos Aires. Respetando los deseos de la familia, no se estableció un límite horario para la realización de la jornada.
El velorio público a Carlos "Indio" Solari en el Parque Domínico, en el partido de Avellaneda, movilizó a miles de fanáticos que se acercaron a despedirse del ídolo popular. La jornada comenzó a las 10 de la mañana, una hora antes de lo anticipado, debido a la gran concentración de gente que se encontraba en las inmediaciones del Polideportivo Gatica.
Durante la jornada, la fila alcanzó a llegar hasta el puente Pueyrredón, a casi 7 kilómetros del predio donde el grandioso músico continúa recibiendo su último adiós. Según estimaciones, aproximadamente más de 15.000 personas por hora se acercaron al féretro y estiman que aproximadamente un millón de asistentes se acercaron al predio donde descansan los restos de la leyenda del rock nacional.
El operativo desplegado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con la municipalidad de Avellaneda no contabilizó incidentes por el momento, pero se estiman precauciones por el flujo continúo del evento, ya que por pedido de la familia, no se cerrará de noche.
En comunicación con Radio Provincia, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, indicó que “el Gobernador nos instruyó para que estemos abocados a organizar este evento”, y que la jornada tuvo "una organización muy importante que requirió de mucha planificación”.
A su vez, el círculo íntimo del músico se mostró contento con el desarrollo de la jornada y aseguran que "nos vamos a quedar hasta que entre el último, no se empujen". Por el flujo continuo de la despedida, se prevé que la misma pueda extenderse hasta el lunes, o incluso hasta el martes.