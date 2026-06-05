Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2026 ¿AHORA SÍ?

Quieren declarar a Solari ciudadano ilustre de la Provincia

Un diputado y un senador presentaron sendos proyectos para otorgarle la distinción post mortem. Algo que se había intentado varias veces en vida del cantante y nunca ocurrió.

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