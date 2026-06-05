5 de junio de 2026
¿AHORA SÍ?
Quieren declarar a Solari ciudadano ilustre de la Provincia
Un diputado y un senador presentaron sendos proyectos para otorgarle la distinción post mortem. Algo que se había intentado varias veces en vida del cantante y nunca ocurrió.
¿El “Indio” Solari, ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires? Suena raro que no lo sea ya. Dos proyectos legislativos, presentados en las últimas horas en la Legislatura, buscan subsanar el vacío.
Y no es que no se haya intentado: en vida del cantante, varias veces se presentaron iniciativas para otorgarle esa distinción, pero nunca tuvieron curso.
El diputado provincial José Rossi y el senador Pedro Borgini son los autores de los proyectos que, ahora, buscan imponer el honor en forma post mortem al líder de los Redonditos de Ricota.
Rossi ya había presentado una iniciativa en ese sentido en 2022, pero nunca fue tratada y perdió estado parlamentario; en 2024 fue rescatada por la diputada peronista Viviana Guzzo, con el mismo resultado.
“El Indio Solari es un exponente de la cultura y un ejemplo para miles de jóvenes. Sus canciones y sus mensajes envían valores contrarios al individualismo imperante en los años 90. En sus comunicados evidencia su compromiso social, como la publicación del poema que le dedica a las Madres de Plaza de Mayo y la carta destinada a Estela de Carlotto, con motivo de la recuperación de su nieto”, señala Rossi en los fundamentos de su proyecto, que esta vez, ahora ya sin el “Indio” entre nosotros, puede tener la oportunidad de ser aprobado.
Borgini, en tanto, señala en su propia iniciativa: “La importancia de Carlos Solari en el rock nacional no se explica únicamente por la cantidad de discos vendidos o por la convocatoria de sus recitales. Su figura logró algo mucho más difícil: convertirse en un símbolo cultural. Durante más de cuatro décadas, sus canciones acompañaron a millones de personas en distintos momentos de sus vidas. Entre metáforas, himnos generacionales y recitales históricos, el Indio Solari dejó una marca que trasciende al rock y forma parte de la historia cultural argentina”.