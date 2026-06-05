5 de junio de 2026
PROPUESTAS
Provincia ofreció la Legislatura y la Casa de Gobierno para velar al Indio Solari
Martín Menem prohibió usar el Congreso para despedir al ídolo del rock nacional y hubo una propuesta del gobierno bonaerense para realizar el velatorio en La Plata. Esperan la respuesta de la familia para confirmar
El fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari a los 77 años generó un dolor enorme en toda la sociedad argentina. Miles de fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzaron a congregarse en Plaza de Mayo, Parque Leloir y varios puntos del país para despedir al ídolo máximo del rock argentino.
Desde la mañana comenzaron los pedidos para velar a Indio en Casa Rosada o en el Congreso, pero hubo negativas por parte del gobierno nacional. Ante esta situación, el gobierno bonaerense se puso a disposición de la familia y, a la espera de la decisión de los más cercanos, presentaron una propuesta para realizar el velatorio en suelo bonaerense.
Las autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le aseguraron a La Tecla que pusieron a disposición la Legislatura bonaerense para realizar la despedida del líder de Patricio Rey. Desde la presidencia conducida por Alejandro Dichiara confirmaron esta iniciativa y esperan una respuesta de los familiares para avanzar con esta idea.
Además, fuentes del Gobierno confirmaron que también se puso a disposición la Gobernación y otras locaciones que dependen del Ejecutivo bonaerense. “Ofrecimos todo y será donde la familia disponga”, cinfiaron desde el entorno de Axel Kicillof. Funcionarios del gobierno bonaerense están al habla con los familiares del cantante a la espera de una resolución. No pocos lamentan que el Estadio Diego Maradona (el Único de La Plata) esté en obra y por lo tanto haya quedado descartado de entrada. No se descarta, en tanto, que la campilla ardiente pueda instalarse finalmente en el edificio de la municipalidad platense.
Por su parte, la familia de Solari realizó un nuevo posteo en sus redes sociales para confirmar que el velatorio público será el sábado 6 de junio, pero todavía resta confirmar la locación: “La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, también el lugar (no será Parque Leloir), se lo haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia”. Sin embargo, desde la familia deslizaron que prefieren que sea en el Congreso de la Nación
Hubo varios pedidos por parte de dirigentes nacionales para realizar el velatorio en el Congreso o en Casa Rosada. Esto fue negado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, en un posteo que realizó a través de su cuenta de X. “Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.
“Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”, aseguró Menem.