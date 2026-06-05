Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2026 PROPUESTAS

Provincia ofreció la Legislatura y la Casa de Gobierno para velar al Indio Solari

Martín Menem prohibió usar el Congreso para despedir al ídolo del rock nacional y hubo una propuesta del gobierno bonaerense para realizar el velatorio en La Plata. Esperan la respuesta de la familia para confirmar

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