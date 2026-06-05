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5 de junio de 2026
RESULTADOS PRELIMINARES

El Indio habría muerto por un ACV, según la autopsia

El estudio determinó que la causa de la muerte del ídolo popular no fue por ahogamiento ni tampoco traumática. Sería una hemorragia cerebral.

El Indio habría muerto por un ACV, según la autopsia
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El “Indio” Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego, de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, habría muerto a causa de un accidente cerebrovascular (ACV), según los resultados preliminares de la autopsia.

En efecto, el examen realizado sobre el cuerpo del cantante, hallado sin vida esta mañana en su casa de Parque Leloir, descartó que hubiera fallecido por ahogamiento (estaba junto a la pileta de su casa) o por un golpe, y apunta a una hemorragia cerebral.

El equipo forense realizó el estudio del cuerpo esta tarde, a partir de las 15.45. Y determinó que la causa de la muerte sería un ACV no traumático, y que no se ahogó.

“Se estableció que en horas de la madrugada el músico se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido el accidente cerebrovascular hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, expresa el informe.

La autopsia fue ordenada por el fiscal de Morón Lucio Rivero, a cargo de la investigación del hecho, que los indicios conducen hacia una probable determinación como muerte natural.

La cercanía del cuerpo con la pileta de la casa hizo pensar en un principio que el músico podría haberse ahogado, pero la autopsia descartó esa posibilidad.
 

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