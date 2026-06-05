Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de junio de 2026 DECISIONES

Se suspendió el lanzamiento del MDF Juventudes por la muerte del Indio Solari

Desde la organización confirmaron la suspensión del evento a realizarse en San Martín por la noticia que impactó en todo el país. El mensaje de Axel Kicillof por el fallecimiento del Mister

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