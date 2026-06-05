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5 de junio de 2026
DECISIONES

Se suspendió el lanzamiento del MDF Juventudes por la muerte del Indio Solari

Desde la organización confirmaron la suspensión del evento a realizarse en San Martín por la noticia que impactó en todo el país. El mensaje de Axel Kicillof por el fallecimiento del Mister

Se suspendió el lanzamiento del MDF Juventudes por la muerte del Indio Solari
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La noticia del fallecimiento de Carlos Alberto Solari impactó en todo el país y generó una enorme tristeza en todo el pueblo argentino. Ante este trágico hecho, el Movimiento Derecho a Futuro tomó la decisión de suspender el evento de Juventudes previsto para este sábado, donde se esperaba un discurso del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

A la espera de confirmaciones respecto a dónde será el velorio del ícono del rock argentino, el gobierno bonaerense se puso a disposición de la familia Solari y esperará la decisión que tomen en relación a su velorio. Mientras tanto, crecen los reclamos al gobierno nacional para que abran el Congreso de la Nación para que los fanáticos puedan despedir a su ídolo.

Desde la organización del evento de MDF Juventudes deslizaron que “debido a los motivos de público conocimiento, vamos a reprogramar el encuentro de mañana”.

“Entendemos los esfuerzos que cada compañero y compañera estaba haciendo para poder llegar, pero también la tristeza que inunda el cuerpo de muchos/as de nosotros/as en estos momentos”, señalaron desde el MDF.

Allí se esperaba que el gobernador bonaerense brinde un discurso ante una multitud de jóvenes que tenían pensado acercarse a San Martín. Se trataba del lanzamiento de un nuevo espacio dentro del Movimiento Derecho a Futuro, como lo hizo anteriormente con Mujeres, Salud, Ciencia y Educación.

Tras conocerse la noticia, Axel Kicillof compartió una foto de Solari en sus redes sociales y lanzó un mensaje en conmemoración: “Es un día tristísimo para miles de ricoteros, me considero uno. Despedimos hoy al Indio, un artista, pero sobre todo un héroe argentino".

Mientras las calles de Plaza de Mayo comienzan a llenarse de peregrinos y fanáticos ricoteros, crece el dolor popular por el fallecimiento del máximo ícono del rock nacional. También habrá una convocatoria esta tarde en La Plata y en varios puntos de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la familia Solari compartió una publicación a través de las redes sociales oficiales de Indio, donde confirman que habrá una despedida pública. “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseño”.
 

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