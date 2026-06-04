Volver | La Tecla Nacionales 4 de junio de 2026 MUNDIAL 2026

La Scaloneta ajusta motores en Estados Unidos y monitorea de cerca la evolución de Julián Álvarez

El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de los jugadores lesionados, principalmente Julián Álvarez, Dibu Martínez y Lionel Messi. Comenzó el primer entrenamiento del plantel rumbo a la Copa del Mundo

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