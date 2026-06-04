4 de junio de 2026
MUNDIAL 2026
La Scaloneta ajusta motores en Estados Unidos y monitorea de cerca la evolución de Julián Álvarez
El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de los jugadores lesionados, principalmente Julián Álvarez, Dibu Martínez y Lionel Messi. Comenzó el primer entrenamiento del plantel rumbo a la Copa del Mundo
La Selección argentina completó su primera práctica formal en suelo estadounidense de cara al Mundial 2026, mientras el cuerpo técnico sigue con atención la recuperación de Julián Álvarez, una de las piezas clave del esquema de Lionel Scaloni.
El delantero cordobés transita un plan especial de puesta a punto con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al estreno mundialista frente a Argelia, previsto para el próximo 16 de junio. Tras la lesión ligamentaria que sufrió a fines de abril durante la serie de Champions League, el atacante viene realizando un trabajo diferenciado que combina tratamientos médicos y ejercicios específicos.
En el entorno de la Albiceleste consideran que el proceso de recuperación avanza dentro de los plazos previstos, aunque mantienen una estrategia de cargas controladas para evitar contratiempos. La lesión en uno de sus tobillos todavía demanda cuidados especiales, sobre todo después del esfuerzo que realizó al disputar el encuentro de vuelta de aquella eliminatoria europea.
La recuperación comenzó en España bajo la supervisión de los profesionales del Atlético de Madrid, aunque también contó con el seguimiento permanente del cuerpo médico de la Selección. Posteriormente, ya en el predio de Ezeiza, el atacante continuó con ejercicios físicos orientados a recuperar velocidad y potencia sin comprometer la zona afectada.
Una vez instalado en Kansas City junto al resto del plantel, Álvarez recibió el alta médica y participó de varias sesiones intensas de fútbol. Sin embargo, durante una de las prácticas abiertas al público permaneció en el gimnasio realizando tareas específicas, una decisión vinculada a la necesidad de administrar esfuerzos y evitar una sobreexigencia.
La planificación contempla que el ex River alterne entrenamientos junto al grupo con trabajos individuales destinados a fortalecer la articulación comprometida. Además, continuará con un tratamiento de plasma rico en plaquetas, una técnica que busca acelerar la regeneración de los tejidos y optimizar la recuperación.
La presencia de Julián es considerada fundamental dentro del armado de Scaloni. Por eso, cada paso es evaluado minuciosamente antes de incrementar las exigencias físicas. Su participación en los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia dependerá de cómo responda en los próximos días.
Mientras tanto, la Selección ya comenzó a elevar la intensidad de los entrenamientos en Estados Unidos, con la mira puesta en llegar al debut mundialista en plenitud y con todas sus figuras disponibles. Entre ellas, un Julián Álvarez que trabaja contrarreloj para volver a su mejor versión justo cuando más lo necesita la Scaloneta.