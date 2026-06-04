Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de junio de 2026 CRISIS TOTAL

Las pymes le piden oxígeno a Milei: reclaman frenar embargos, multas y lanzar una moratoria

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa solicitó al ministro Luis Caputo que ARCA suspenda sanciones y ejecuciones fiscales. Advierten que el consumo sigue deprimido y reclaman medidas para evitar un mayor deterioro del entramado productivo.

Compartir