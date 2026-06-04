Con todos los pliegos menos uno, se espera una sesión caliente en el Senado
El Senado sesionará este jueves con un temario centrado en pliegos judiciales y proyectos vinculados a la protección de la propiedad privada y al cierre de litigios con los últimos fondos buitres que conservan bonos de la deuda argentina.
El Senado sesionará este jueves desde las 11 con un temario centrado en acuerdos judiciales y proyectos vinculados a la protección de la propiedad privada y al cierre de litigios con los últimos fondos buitres que conservan bonos de la deuda argentina en default desde 2001.
Sin embargo, uno de los temas que mayor tensión política generó en las últimas semanas quedó fuera de la agenda. La reunión de jefes de bloque realizada este miércoles resolvió postergar para la próxima sesión el tratamiento del pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Federal Criminal N°3 de La Plata.
La decisión implica un revés para la estrategia de la Casa Rosada, que había solicitado dejar sin efecto la nominación luego de que el presidente Javier Milei cuestionara la candidatura por el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores del escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA.
La controversia expuso además diferencias dentro del propio oficialismo. Fue la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien propuso incorporar al debate de este jueves el pedido de retiro enviado por el Ejecutivo. La ministra de Seguridad ya había manifestado públicamente su desacuerdo con la decisión de vetar a una postulante por razones familiares e incluso llegó a poner su renuncia a disposición del Presidente.
No obstante, la misma reunión terminó confirmando otro movimiento que complica los planes del Gobierno. El presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, presentó finalmente el dictamen favorable a la designación de Michelli, un documento que contaba desde hacía tres semanas con las firmas necesarias pero que permanecía sin ingresar formalmente al Senado.
El despacho reúne el respaldo de nueve de los 17 integrantes de la comisión, una mayoría simple suficiente para habilitar el tratamiento del pliego en el recinto. Entre los firmantes figuran legisladores de bloques que habitualmente acompañan iniciativas de La Libertad Avanza, entre ellos Carolina Losada, Maximiliano Abad, Mariana Juri, Flavia Royón, Carlos Espínola, Martín Goerling, Beatriz Ávila, Carlos Arce y Sandra Mendoza.
Según fuentes parlamentarias, la oposición dialoguista impulsó la postergación para esperar la oficialización del dictamen y encaminar una definición definitiva del caso durante la próxima sesión.
Ese escenario abre una alternativa incómoda para la Casa Rosada. Si Michelli consigue los votos necesarios en el recinto, el pliego quedará aprobado por el Senado y la decisión final recaerá sobre Milei, quien deberá resolver si firma o no el decreto de designación.
Por el contrario, si la candidatura no reúne la mayoría requerida, la postulación quedará rechazada y el Gobierno habrá logrado bloquear su llegada a la Justicia federal.
En medio de la disputa política, Michelli mantuvo además una reunión de casi una hora con la vicepresidenta Victoria Villarruel en el despacho de la Presidencia del Senado. Del encuentro no trascendieron detalles, aunque su realización alimentó las especulaciones sobre el futuro de una nominación que se transformó en un nuevo foco de tensión entre el Congreso y la Casa Rosada.