Volver | La Tecla Nacionales 4 de junio de 2026 VOS NO

Con todos los pliegos menos uno, se espera una sesión caliente en el Senado

El Senado sesionará este jueves con un temario centrado en pliegos judiciales y proyectos vinculados a la protección de la propiedad privada y al cierre de litigios con los últimos fondos buitres que conservan bonos de la deuda argentina.

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