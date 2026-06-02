La autopsia reveló que Agostina Vega fue asfixiada y presentó signos de abuso sexual

Los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la capital cordobesa, confirmaron que la joven perdió la vida por asfixia mecánica (estrangulamiento) y que, tras su muerte, fue desmembrada con un elemento punzante.



El estudio preliminar también arrojó “posibles signos de abuso sexual”, aunque el estado del cuerpo hallado casi una semana después dificultó las conclusiones definitivas.



Según fuentes judiciales consultadas por distintos medios, Agostina fue asesinada entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo 24 de mayo, en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, en el barrio Cofico. La adolescente había llegado allí la noche anterior en un remis, engañada bajo el pretexto de ayudar a su madre.



Los peritos constataron daños severos en vísceras y órganos, lo que impidió realizar hisopados tradicionales para confirmar el abuso. Los estudios histopatológicos y toxicológicos complementarios, que determinarán si fue drogada, demorarán varios días. No se encontró evidencia de que estuviera embarazada.



El cuerpo fue trasladado días después hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde fue hallado el sábado 31 de mayo en bolsas de residuos y un balde.



Las cámaras de seguridad registraron el movimiento del vehículo de Barrelier en el lugar.



Es el detenido e imputado por femicidio, permanece internado bajo vigilancia psiquiátrica en el penal de Bouwer tras manifestar ideas suicidas. La fiscalía no descarta la participación de terceros, ya que la casa donde ocurrió el hecho fue limpiada en dos oportunidades y se detectaron rastros de sangre con luminol.



El caso generó fuerte conmoción en Córdoba y en todo el país. La familia de Agostina, que criticó las demoras en la denuncia, reclama justicia y se prepara para participar en marchas como la de Ni Una Menos este miércoles.



La investigación continúa abierta y los resultados definitivos de las pericias forenses serán clave para definir la calificación del delito y posibles nuevas detenciones.