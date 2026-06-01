Kicillof pisa el acelerador: más territorio, más MDF y una nueva parada
La construcción política del gobernador gana volumen con recorridas, actos sectoriales y presencia creciente fuera de Buenos Aires.
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La agenda política de Axel Kicillof continúa mostrando señales de expansión territorial y construcción propia. Con una visita prevista a Corrientes para el próximo 3 de junio, el gobernador bonaerense profundiza la estrategia de nacionalización del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la herramienta que se transformó en el principal vehículo de su proyecto presidencial para 2027.
Aunque aún restan detalles logísticos para la confirmación oficial, la expectativa crece en la provincia mesopotámica ante la llegada del mandatario bonaerense. La posibilidad de un encuentro con el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, también suma interés político a una visita que excede el plano institucional y se inscribe en la consolidación de vínculos territoriales fuera de Buenos Aires.
Corrientes no aparece como un destino casual. Desde hace varios meses dirigentes alineados con Kicillof vienen desarrollando tareas de organización en la provincia. En marzo, los exintendentes Alberto Descalzo y Julio Pereyra encabezaron una recorrida por Empedrado junto al jefe comunal local, legisladores y referentes políticos con el objetivo de comenzar a estructurar el MDF en el distrito. Aquella actividad fue interpretada como uno de los primeros movimientos concretos para dotar al espacio de una presencia federal.
La expansión territorial se complementa con una estrategia de construcción sectorial. Tras el lanzamiento de MDF Mujeres y Diversidades, MDF Educación, MDF Universidad y Ciencia, MDF CABA y recientemente MDF Salud, el espacio se prepara para sumar nuevas ramas temáticas. El próximo sábado será el turno de MDF Juventudes, mientras que durante junio está previsto el lanzamiento de MDF Deportes, ampliando así una estructura que busca contener distintos sectores sociales, profesionales y militantes bajo una misma identidad política.
El acto de presentación de MDF Salud, realizado días atrás en La Plata, sirvió además para exhibir el perfil opositor que Kicillof pretende imprimirle a su construcción. Ante una multitud reunida en el Pasaje Dardo Rocha, el gobernador cargó contra las políticas sanitarias del gobierno de Javier Milei y definió el ajuste nacional como un "crimen social y sanitario". La dureza de los conceptos reflejó una decisión política cada vez más visible: posicionarse como uno de los principales referentes de la oposición al oficialismo libertario.
Durante su discurso, Kicillof buscó vincular el deterioro económico con el funcionamiento del sistema de salud pública, señalando que el aumento de la demanda hospitalaria es consecuencia directa de la pérdida de cobertura y del encarecimiento de los servicios privados. En ese marco, reivindicó el rol del Estado y sostuvo que las políticas de ajuste están generando una situación de emergencia sanitaria en distintos puntos del país.
Pero más allá de las críticas al Gobierno nacional, el lanzamiento de MDF Salud también dejó al descubierto otro de los objetivos centrales del kicillofismo: transformar la resistencia al ajuste en una propuesta política organizada. La frase pronunciada durante el acto acerca de la necesidad de "construir una alternativa real, potente y militante" sintetiza la orientación estratégica que busca imprimirle al movimiento. No se trata únicamente de cuestionar la gestión libertaria, sino de estructurar una propuesta con capacidad de competir por el poder nacional.
En ese contexto, la gira por Corrientes adquiere una dimensión política relevante. Mientras el peronismo continúa atravesado por debates internos y tensiones de liderazgo, Kicillof apuesta a fortalecer una red propia de dirigentes, intendentes, legisladores, sindicatos y organizaciones sociales en todo el país. La expansión del MDF, los lanzamientos sectoriales y las recorridas por distintas provincias forman parte de una misma hoja de ruta: construir volumen político nacional, ganar presencia territorial y consolidarse como una de las figuras centrales del escenario opositor con vistas a 2027.