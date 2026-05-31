La economía mejora en las redes, pero el optimismo todavía no despega

La conversación digital sobre la economía argentina mostró una leve mejora durante mayo, aunque el clima social continúa marcado por la desconfianza y el malestar. Según un relevamiento de Monitor Digital, el sentimiento económico en redes sociales pasó de -77 puntos NSR en abril a -69 en mayo, reflejando un alivio respecto de uno de los meses más negativos del último tiempo, pero sin consolidar un cambio de tendencia.



El principal eje de discusión sigue siendo el trabajo, que concentró más del 45% de las menciones económicas y se mantuvo muy por encima de temas como inflación, dólar o pobreza. El dato revela que el empleo continúa siendo la principal preocupación y aspiración económica de los argentinos, incluso en un contexto de recuperación parcial de algunos indicadores.





Además, la mejora de la conversación sobre el trabajo fue acompañada por la recuperación observada en otras variables como la inflación, que pasó de -66 a -57, y el crédito, que protagonizó uno de los mayores rebotes al pasar de -81 a -57 puntos. Para los analistas, esto refleja una discusión menos dominada por la incertidumbre extrema y algo más enfocada en expectativas de actividad económica, empleo y financiamiento.





Sin embargo, el informe advierte que el malestar no desapareció, sino que se desplazó hacia otras dimensiones de la economía. La pobreza cerró mayo con -78 puntos NSR, mientras que el dólar registró -75, la deuda -78, los impuestos -81 y las tarifas -84. Estos indicadores muestran que los temas más directamente vinculados al poder adquisitivo y a las dificultades cotidianas continúan generando fuertes niveles de rechazo y preocupación.







La mejora del clima digital estuvo impulsada, en buena medida, por una percepción menos negativa sobre el empleo, la inflación y el acceso al crédito. Sin embargo, persisten altos niveles de malestar en variables sensibles para el bolsillo, como tarifas, impuestos, deuda, pobreza y dólar, todas con saldos negativos superiores a los 75 puntos NSR.



El informe detecta una recuperación moderada en la conversación vinculada a la producción nacional. Los servicios lideraron el debate, seguidos por la industria, que ganó protagonismo durante mayo. Aun así, todas las actividades analizadas mantienen registros negativos de sentimiento, aunque con mejoras respecto de abril.



Para los analistas, los datos ratifican una dinámica económica "en serrucho" dentro del ecosistema digital: meses de recuperación parcial seguidos por retrocesos que reflejan una economía que muestra algunos signos de mejora, pero todavía lejos de generar confianza sostenida entre los argentinos.