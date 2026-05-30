Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de mayo de 2026 ENCUESTA

Rumbo al 2027: la imagen de Milei no repunta y Kicillof le gana terreno

Un relevamiento realizado en todo el país mostró que el gobernador bonaerense registra una imagen positiva superior a la del Presidente y un diferencial negativo menos pronunciado. Sin embargo, ambos dirigentes mantienen más valoraciones desfavorables que favorables.

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