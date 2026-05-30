30 de mayo de 2026
ENCUESTA
Rumbo al 2027: la imagen de Milei no repunta y Kicillof le gana terreno
Un relevamiento realizado en todo el país mostró que el gobernador bonaerense registra una imagen positiva superior a la del Presidente y un diferencial negativo menos pronunciado. Sin embargo, ambos dirigentes mantienen más valoraciones desfavorables que favorables.
Mientras el gobernador bonaerense amplía su armado nacional y el presidente sueña con una reelección, el relevamiento de Atlas-Intel para Bloomberg mostró que Axel Kicillof supera al Javier Milei en imagen positiva y presenta un saldo negativo menos pronunciado. Además, la gestión nacional acumula niveles de desaprobación superiores al 55%, valor que se mantiene en todas las mediciones.
El sondeo dejó datos que alimentan la disputa política entre oficialismo y oposición. En un escenario marcado por la polarización, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece mejor posicionado que el presidente Javier Milei en materia de imagen pública. También sube en su imagen la expresidenta Cristina Kirchner
Según el relevamiento, Kicillof registra un 40% de imagen positiva frente a un 55% de opiniones negativas, mientras que Milei alcanza un 38% de valoración favorable y un 61% de rechazo. De esta manera, el mandatario provincial logra un diferencial de imagen de -15 puntos, contra los -23 puntos del jefe de Estado.
Los números adquieren relevancia porque se conocen en medio de un contexto en el que la administración libertaria atraviesa una etapa de desgaste. La encuesta muestra que la desaprobación de la gestión presidencial llega al 58,3%, mientras que la aprobación se ubica en el 39,9%. Apenas el 1,8% de los consultados respondió no tener una opinión definida.
En la misma línea, cuando se consulta sobre la evaluación general del Gobierno nacional, el 55,4% considera que la gestión de Milei es mala, mientras que el 34,6% la califica como buena.
El estudio también revela que las preocupaciones económicas siguen ocupando el centro de la escena pública. La inflación, el desempleo, la pobreza y la situación económica continúan apareciendo entre los principales problemas identificados por los argentinos.
En materia económica, las expectativas muestran señales mixtas. Si bien persiste una mirada crítica sobre la situación actual del país y de los hogares, una parte de los encuestados mantiene perspectivas más optimistas respecto de los próximos seis meses, especialmente en relación con la evolución de la economía y el mercado laboral.
Otro dato que sobresale del informe es el clima de incertidumbre política. El índice de riesgo político elaborado por AtlasIntel continúa monitoreando factores vinculados a la estabilidad institucional, los conflictos sociales y la criminalidad, variables que siguen siendo observadas con atención por la ciudadanía.
La encuesta fue realizada entre el 21 y el 25 de mayo de 2026 sobre una muestra de 4.613 personas de todo el país. El trabajo tiene un margen de error de ±1 punto porcentual y un nivel de confianza del 95%.
Con estos resultados, Kicillof consigue una foto favorable en la comparación directa con Milei, al menos en términos de imagen pública. Sin embargo, tanto el gobernador como el Presidente muestran un denominador común: la imagen negativa continúa superando a la positiva, una señal de que la polarización sigue marcando el pulso de la política argentina.