Volver | La Tecla Informe Especial 29 de mayo de 2026 EN ROJO

Por Sebastián Lalaurette

Familias en el infierno de la deuda

Los números son abrumadores, pero no tanto como la realidad que vive cada vez más gente. La espiral de deuda crece y más del 11 % de los hogares no puede pagar. Hay episodios de violencia. ¿Y la solución?. Cómo será el plan del Banco Nación para rescatar a los endeudados

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