Elecciones 2027 y Suprema Corte: La Cámpora apura a Kicillof en la Legislatura
La conformación de las comisiones en ambas Cámaras ahora obliga al oficialismo a avanzar con proyectos sensibles. La reforma electoral y la cobertura de vacantes en el máximo tribunal son las prioridades. Las presiones al Poder Ejecutivo y la respuesta picante al kirchnerismo.
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A pocos días de comenzar el sexto mes del año en la Legislatura bonaerense finalmente se conformaron las comisiones y ya no habrá más excusas. Ahora se espera que avancen en el tratamiento de leyes de peso ante la atenta mirada inquisidora de un Poder Ejecutivo dubitativo y procrastinador.
La interna en el oficialismo opera como hilo conductor por lo que las presiones de La Cámpora se hacen sentir y la respuesta del Gobierno no tarda en llegar. Tanto en el Senado como en Diputados ya tienen nombre y apellido las autoridades de los espacios que dan tratamiento legislativo a los proyectos antes de pasar a sesión en el recinto.
En la Cámara alta, presidida por Verónica Magario, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) quedó presidida por el camporista Emanuel González Santalla tras una definición cargada de tensión política y en la que quedó en el camino Malena Galmarini, del Frente Renovador.
En tanto, la vicepresidencia iba a quedar para la libertaria María Luz Bambaci, pero la legisladora no logró conectarse de manera remota durante la conformación de la comisión. Por indicación de Sergio Berni, el peronismo aceleró la votación mientras la senadora intentaba ingresar y La Libertad Avanza se quedó sin ese lugar clave ante una pasividad marcada de sus propios integrantes. Así, Sergio Vargas (Unión y Libertad) fue votado por todos los presentes y el oficialismo se aseguró un jugador con el que mantiene diálogo y en el que destacó la experiencia sobre la temática.
Legisladores de La Cámpora plantearon un escenario positivo tras la resolución adoptada y contaron a La Tecla que es importante lo logrado. Asimismo, sobre los cambios en el sistema de elecciones dejaron en claro que lo ideal es que se trate todo en un mismo paquete para evitar que se discuta por separado. Para eso será central la Comisión de Reforma Política, que está presidida por Galmarini luego de apostar por la unidad y dejar el lugar que inicialmente se preveía que tuviera en ACA.
En torno a cómo se deben dar las discusiones, un senador de peso del oficialismo expresó que “el Gobernador tiene que poner todo en un paquete y dar lugar a la discusión”. En un planteo casi calcado a cómo Teresa García lo hizo en 2025 cuando era jefa del bloque de senadores, desde el kirchnerismo buscan que tanto las modificaciones en los plazos electorales, el futuro de las PASO y el tratamiento de la reelección indefinida -en caso que el kicillofismo lo considere- tienen que hacerse en el mismo momento.
Además, sostienen que este debate, sumado a la cobertura de vacantes en la Suprema Corte de Justicia, deben realizarse antes de fin de año. De esta manera, le ponen plazos de tratamiento y esperan que Axel Kicillof empuje discusiones que son centrales para la provincia de Buenos Aires.
En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es casi unánime la idea de que la reelección indefinida de intendentes debe ser aprobada y es un punto en el que el Gobernador está de acuerdo. De la misma manera sucede con las elecciones primarias, que el propio primer mandatario considera más que necesario sostenerlas.
“Quieren que el costo político lo pague el Gobernador”, aseguraron a este medio desde el entorno de Kicillof sobre la postura de La Cámpora. A su vez, añadieron que “Axel ya dijo que está a favor y el proyecto para eso es el de Durán”. De esta manera, descarta la posibilidad de una iniciativa del Ejecutivo y posa la expectativa sobre el que presentó la senadora, Ayelén Durán, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
En cuanto a las cuatro vacantes a cubrir en la Corte bonaerense, hay una que está destinada para la oposición o al menos esa es la intención. No obstante, antes de avanzar con los pliegos se requerirá un consenso entre los distintos espacios opositores para sintetizar en un nombre. “Lo que le vamos a decir a la oposición es: ‘ustedes tienen un nombre, consigan los votos para ese nombre y cuando los tengan avanzamos’”, adelantaron desde calle 6.
Según reconocen en distintos sectores, recién después avanzaría la discusión por las otras tres sillas que quedarían repartidas, en principio, entre el MDF, La Cámpora y el Frente Renovador. La necesidad de que la oposición alcance una síntesis le otorga margen de maniobra al Ejecutivo, aunque también aparece otro objetivo político: evitar quedar atado a presuntos acuerdos previos que, según denuncian desde la vereda opositora, ya habían quedado sellados meses atrás.
En la sesión de la Cámara de Diputados del jueves, quien refirió al tema fue Diego Garciarena, jefe del bloque UCR + Cambio Federal. “Tenemos esa tendencia a menospreciar nuestro propio trabajo, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí tenemos que tener una mirada más aguda sobre otros poderes también. Tenemos una Suprema Corte con tres miembros, cuando la ley dice que tiene que tener siete. Es decir, tenemos un poder funcionando en minoría”.
“Tenemos un poder que tiene que integrarse en forma permanente, no excepcional, como dice la ley, con jueces de tribunales inferiores que no fueron seleccionados como miembros de la Corte. Y no decimos nada de eso. Entonces, me parece que la que tenemos que hacer es más institucional y es más respetuosa de la tarea que nosotros hacemos”, afirmó.
La posibilidad que manejan en La Plata es que el proceso comience este año y encuentre una definición durante los primeros meses del próximo, antes del inicio formal del calendario electoral. Las vacantes en la Corte aparecen, así como una herramienta de negociación central para un Gobernador que busca proyectarse a nivel presidencial y, al mismo tiempo, necesita ordenar la feroz interna que atraviesa el peronismo.