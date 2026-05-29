Elecciones 2027 y Suprema Corte: La Cámpora apura a Kicillof en la Legislatura

Familias en el infierno de la deuda Los números son abrumadores, pero no tanto como la realidad que vive cada vez más gente. La espiral de deuda crece y más del 11 % de los hogares no puede pagar. Hay episodios de violencia. ¿Y la solución?. Cómo será el plan del Banco Nación para rescatar a los endeudados