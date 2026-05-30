Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de mayo de 2026 COPARTICIPACIÓN

Las transferencias subieron un 8,6% en mayo, pero PBA volvió a ser discriminada

El informe del IARAF mostró una mejora en los envíos automáticos de recursos de Nación a las provincias durante mayo. Sin embargo, el balance de los primeros cinco meses del año continúa siendo negativo, con una caída real del 2,4% respecto de 2025. Buenos Aires fue la jurisdicción con menor crecimiento mensual.

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