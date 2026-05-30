30 de mayo de 2026
COPARTICIPACIÓN
Las transferencias subieron un 8,6% en mayo, pero PBA volvió a ser discriminada
El informe del IARAF mostró una mejora en los envíos automáticos de recursos de Nación a las provincias durante mayo. Sin embargo, el balance de los primeros cinco meses del año continúa siendo negativo, con una caída real del 2,4% respecto de 2025. Buenos Aires fue la jurisdicción con menor crecimiento mensual.
Las transferencias automáticas que el Gobierno nacional distribuye a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registraron una recuperación durante mayo, luego de varios meses de desempeño irregular. Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los envíos por coparticipación, leyes especiales y compensaciones crecieron un 8,6% en términos reales respecto del mismo mes de 2025.
Durante mayo, Nación giró a las jurisdicciones un total de $8,04 billones, frente a los $5,57 billones transferidos un año atrás. El incremento nominal fue del 44,5%, mientras que, descontando la inflación estimada para el período, el aumento real alcanzó el 8,6%. La coparticipación pura, sin considerar compensaciones ni regímenes complementarios, habría mostrado una mejora aún mayor, del 9,2% real interanual.
El desempeño de mayo estuvo impulsado principalmente por la recuperación de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que exhibió una suba real interanual del 26,1%. En contraste, el IVA volvió a mostrar números negativos, con una caída del 9,3% real. Aun así, ambos tributos en conjunto —que representan alrededor del 96% de la masa coparticipable— crecieron un 10,2% real, revirtiendo cuatro meses consecutivos de retrocesos.
Al observar el reparto por jurisdicciones, todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires registraron incrementos reales durante mayo. Catamarca encabezó el ranking con una mejora del 13%, seguida por Misiones (9,6%), Tucumán (9,5%) y CABA (9,2%). En el otro extremo quedó la provincia de Buenos Aires, que tuvo el crecimiento más bajo del país, con un aumento real del 7,6%.
En términos absolutos, Buenos Aires fue la jurisdicción que más recursos recibió durante mayo, con transferencias por $1,79 billones. La siguieron Santa Fe, con $688.164 millones, y Córdoba, con $669.908 millones.
Sin embargo, el panorama cambia al analizar el acumulado de los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo, las transferencias automáticas totalizaron $29,97 billones, lo que representó un incremento nominal del 29,7% respecto del mismo período del año anterior. No obstante, al ajustar por inflación, el resultado fue una caída real del 2,4%.
La provincia de Buenos Aires fue una de las menos afectadas en el balance anual, con una baja real del 1,7%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires retrocedió 3,3%. En el extremo opuesto, varias provincias mostraron pérdidas superiores al promedio nacional.
De acuerdo con el estudio, la merma acumulada para el conjunto de las provincias y CABA equivale a unos $759.084 millones a valores constantes de mayo. Expresado por habitante, las mayores pérdidas se registraron en Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja, mientras que Buenos Aires, CABA y Mendoza fueron las jurisdicciones que menos retrocedieron en términos per cápita.
El IARAF también advirtió que la evolución de largo plazo continúa mostrando señales de debilidad. El acumulado de los últimos doce meses registró en mayo una caída real del 0,6%, marcando el quinto mes consecutivo en terreno negativo, luego de la recuperación observada durante buena parte de 2025.
Pese a esa desaceleración, el informe destaca que el nivel de transferencias acumuladas en los primeros cinco meses de 2026 se ubicaría entre los más altos de los últimos 17 años, alcanzando el séptimo lugar en la comparación histórica a precios constantes.