Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de mayo de 2026 SALARIOS

Ya cobran los estatales bonaerenses: ¿habrá aumento antes del aguinaldo?

Hoy empezaron a cobrar sus sueldos algunos empleados del Estado provincial. Cuándo le toca al resto, sector por sector, y qué puede pasar con la paritaria de junio.

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