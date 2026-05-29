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29 de mayo de 2026
SALARIOS

Ya cobran los estatales bonaerenses: ¿habrá aumento antes del aguinaldo?

Hoy empezaron a cobrar sus sueldos algunos empleados del Estado provincial. Cuándo le toca al resto, sector por sector, y qué puede pasar con la paritaria de junio.

Ya cobran los estatales bonaerenses: ¿habrá aumento antes del aguinaldo?
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Los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires ya empezaron a cobrar sus sueldos de mayo, y el lunes arrancará un mes clave, en el que se reabrirá la negociación paritaria, con una incógnita en el horizonte: ¿habrá un aumento que impacte en el aguinaldo?

Los distintos gremios estatales, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los sindicatos del Frente Gremial Docente, ya recibieron aumentos salariales en forma escalonada desde el inicio del año, que quedaron por debajo del índice de inflación, y ahora se encuentran en la etapa de revisión y monitoreo del efecto inflacionario.

Pero los gremios buscan reactivar la negociación con vistas a obtener un nuevo aumento en junio que, además de recomponer los alicaídos salarios, impactaría en el medio aguinaldo, produciendo un efecto compuesto sobre el bolsillo.

Mientras tanto, los empleados de Vialidad, el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA) y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) ya percibieron sus haberes hoy, mientras que el lunes lo tendrán depositado los empleados del Patronato de Liberados y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), de Lotería y Casinos y del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque.

En tanto, el martes 2 de junio cobrarán sus salarios los trabajadores del Ministerio de Salud y la Caja de la Policía.

El miércoles será el día de cobro para la mayor parte de los empleados del gobierno provincial, incluyendo a los de la mayoría de los ministerios, la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA), la Tesorería y organismos de control y de la Gobernación.

El jueves, por su parte, cobrarán los empleados del Poder Judicial.

Y el viernes, últimos pero no por eso menos importantes, los docentes de las escuelas bonaerenses verán su sueldo depositado en cuenta.

En medio del cronograma de pagos a los trabajadores se reaviva la discusión por la necesidad de una actualización y la reapertura de la paritaria.
 

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