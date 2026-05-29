Caputistas vs. karinistas, la guerra que obligó a un cambio reglamentario para enrocar
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó ayer una modificación que resuelva el enroque entre los libertarios Romo y Osaba, que se concretaría en la próxima sesión. Sillones para los bloques y no para los legisladores.
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La Cámara de Diputados bonaerense se metió en la disputa interna de La Libertad Avanza y, reforma reglamentaria mediante, aportó para que la guerra interna entre caputistas y karinistas no repercuta en la actividad del cuerpo, que ayer llevó a cabo su primera sesión ordinaria del año.
Como informó La Tecla.info, la bancada de La Libertad Avanza decidió un cambio de timón, con Juanes Osaba reemplazando a Agustín Romo en la presidencia de la bancada libertaria y colocando a éste en la vicepresidencia segunda de la Cámara.
Días atrás, la conducción del caputista Romo se puso en cuestión luego de que un integrante del grupo, el bahiense Héctor Gay, presentase en solitario un proyecto para eliminar el Senado provincial, pasando a un sistema unicameral.
La ocasión fue aprovechada por Karina Milei y el armador bonaerense Sebastián Pareja para apuntar al tuitero de Las Fuerzas del Cielo, a quien acusan de no controlar ni poner orden en la bancada que conduce hasta hoy.
Agustín Romo, el caputista que dejará la conducción del bloque libertario en breve.
Sin embargo, para poder realizar el enroque sin trastocar la designación del resto de autoridades (según la normativa debían votarse otra vez todas las autoridades electas), el cuerpo que preside Alejandro Dichiara avanzó en una modificación del reglamento, que todavía no tiene una redacción definitiva.
En tal sentido, y con el acuerdo del resto de bloques, la Cámara Baja cambiará dos artículos. Uno de ellos establecerá que las vicepresidencias de Cámara pertenecen a los bloques y no a los legisladores designados, lo que permitirá realizar cambios sin tener que someter a nueva votación la totalidad de las autoridades.
El otro, indicará que lo mismo sucederá con la titularidad de las comisiones, garantizando que las mismas queden en poder de los espacios políticos que los designaron y evitando que algún legislador se quede con el sillón en caso de rompimiento con su bloque.
Tras la sesión de ayer, desde el bloque libertario aseguraron que ya habían iniciado el trámite parlamentario para realizar el enroque, que se concretaría en la próxima sesión de la Cámara.