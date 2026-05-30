La situación judicial que complica a Mauro Icardi y pone en duda su llegada a River

El futuro futbolístico de Mauro Icardi volvió a quedar envuelto en incertidumbre. Cuando todo parecía indicar que el delantero podría acercarse a River Plate tras finalizar su vínculo con el Galatasaray, una situación judicial vinculada a Wanda Nara y sus hijas podría cambiar por completo el escenario.



El atacante argentino termina su contrato con el club turco el próximo 30 de junio y quedará con el pase en su poder. A partir de allí deberá decidir dónde continuará su carrera, aunque el conflicto legal que mantiene con su ex pareja aparece hoy como el principal obstáculo para avanzar en cualquier negociación.



Según trascendió, la audiencia por la restitución de sus hijas a Turquía fue postergada para la próxima semana debido a una indisposición de Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara. La resolución de ese expediente sería clave para definir el futuro inmediato del futbolista, ya que Icardi insiste en que las menores deben regresar a Estambul, donde residían junto a él.



En paralelo, la China Suárez presiona para instalarse nuevamente en la Argentina por cuestiones familiares y laborales. Esa situación alimentó las versiones sobre un posible desembarco del delantero en River, club que seguiría de cerca su situación contractual.



Sin embargo, las alternativas siguen abiertas. Desde Turquía aseguran que el Galatasaray pretende renovarle el vínculo, aunque con una importante reducción salarial, mientras que otros clubes europeos y turcos también consultaron por él.



A la disputa judicial por la tenencia y restitución de sus hijas también se suma la inscripción de Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, una situación que ya comenzó a impactar en sus planes personales y viajes junto a la China Suárez.



Por ahora, el delantero mantiene en pausa cualquier decisión deportiva. Y mientras River sueña con sumar un nombre de peso internacional, la resolución judicial aparece como la llave que definirá si el regreso de Icardi al fútbol argentino puede transformarse en realidad o quedar solamente en un rumor de mercado.

