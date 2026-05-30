30 de mayo de 2026
ACCIONES
En la previa del “frazadaso”, desde el interior crece el reclamo por Zona Fría
Se aproxima el debate en el Congreso y en varios municipios comenzaron a juntar firmas contra la iniciativa. Un intendente deslizó la posibilidad de presentarse en la justicia.
En la antesala de la discusión en la Cámara de Senadores de la Nación por la posible eliminación de la Zona Fría, en los distritos del interior se intensifican los reclamos para sostener el beneficio que se percibe en más de 70 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Durante un encuentro de dirigentes de la Quinta sección electoral, se definió que movilizarán hacia el Congreso para realizar un “frazadaso” en defensa del beneficio y se determinaron una serie de acciones en los territorios para enfatizar los reclamos.
Uno de esos distritos fue Castelli, donde el Concejo aprobó el repudio al gobierno por la eliminación del beneficio con votos de varios sectores opositores. El intendente Francisco Echarren se refirió al hecho en declaraciones a Castelli Radio y expresó: “Además de crueles son caraduras. Vos fíjate lo caraduras que son, que hasta los concejales que apoyaron a Milei repudiaron quitar el subsidio de la Zona Fría de Castelli. Ya ni siquiera pueden soportar porque viven en Castelli y encuentran a los vecinos en la calle. Aprobaron el repudio de que el gobierno nacional le quite el subsidio de Zona Fría a Castelli”.
Otro de los intendentes que se refirió al tema fue Federico Susbielles. El jefe comunal bahiense deslizó la posibilidad de recurrir a la justicia si avanzan en la quita del beneficio en su cuenta de X: “Pretender quitar la Zona Fría es desconocer nuestra realidad climática y darle un nuevo golpe al bolsillo de la comunidad en un contexto que ya es muy difícil. No nos vamos a resignar. Vamos a defender lo que le corresponde a Bahía con argumentos, gestión y todas las herramientas institucionales necesarias para frenar este nuevo despojo para nuestra ciudad. Por eso vamos a solicitar al Concejo Deliberante el acompañamiento necesario para avanzar por la vía judicial en defensa de los intereses de todos los bahienses”.
Por su parte, en varios distritos comenzó una fuerte recolección de firmas. En Tandil, el municipio inició la colecta con el fin de llevar las adhesiones tanto a la presidencia del Senado nacional como a la presidencia de cada uno de los bloques. “Queremos que los senadores tengan la voz de los tandilenses, como también la van a tener de diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo la subsecretaria de coordinación de gobierno, Guillermina Cardona, en diálogo con El Eco.
Alberti y Bragado son otros municipios en donde se inició la recolección de firmas. En ambos casos fue iniciada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de cada distrito y también tienen el fin de presentarse en el Senado de la Nación el próximo miércoles cuando se trate la normativa.
A su vez, el Foro de Intendentes Radicales también dejó su postura contra la eliminación de Zona Fría: "El ajuste no puede llegar también a la calefacción de los bonaerenses. De aprobarse esta medida, miles de familias de nuestras comunidades sufrirán aumentos significativos en las facturas de gas justo en los meses de mayor consumo, afectando especialmente a trabajadores, jubilados, sectores medios y vecinos de localidades donde el invierno obliga durante meses a calefaccionarse para poder vivir"
En la Cámara de Diputados bonaerense, varios legisladores del interior manifestaron su repudio por el proyecto del gobierno. Los reclamos fueron expresados por legisladores de todos los espacios, como Evelyn Flores, Alejandro Acerbo, Alexis Guerrera y Cintia Romero (Fuerza Patria), Andrés De Leo (Coalición Cívica); Alejandra Lorden (UCR); Matías Civale y Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal); Cristian Castillo, del PTS-FIT Unidad (presentó un proyecto de repudio).