Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de mayo de 2026 GOLPE AL BOLSILLO

Junio llega con nuevos aumentos: suben las tarifas de luz y gas en la Provincia

Los incrementos comenzarán a regir desde el 1° de junio y alcanzarán tanto a usuarios residenciales como comerciales. La actualización impactará en las distribuidoras eléctricas bonaerenses y también en las facturas de gas, en el marco de la recomposición tarifaria impulsada por Nación y Provincia.

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