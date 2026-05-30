30 de mayo de 2026
GOLPE AL BOLSILLO
Junio llega con nuevos aumentos: suben las tarifas de luz y gas en la Provincia
Los incrementos comenzarán a regir desde el 1° de junio y alcanzarán tanto a usuarios residenciales como comerciales. La actualización impactará en las distribuidoras eléctricas bonaerenses y también en las facturas de gas, en el marco de la recomposición tarifaria impulsada por Nación y Provincia.
Los bolsillos de los bonaerenses volverán a sentir el impacto de los ajustes en los servicios públicos. A partir del 1° de junio entrarán en vigencia nuevos cuadros tarifarios para la energía eléctrica y el gas natural, con aumentos que alcanzarán a millones de usuarios de toda la provincia de Buenos Aires.
La administración bonaerense aprobó una actualización de las tarifas eléctricas que incorpora los nuevos precios mayoristas definidos por el Gobierno nacional y una modificación transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes que integran la factura final.
La medida comprende a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de las más de 200 cooperativas eléctricas que prestan servicio en distintos municipios del interior bonaerense. La decisión quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y surge de un recálculo realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA).
Según el esquema aprobado, los usuarios residenciales que no reciben subsidios afrontarán incrementos que rondarán entre el 6% y el 7% en los cargos fijos, mientras que los cargos variables vinculados al consumo registrarán una suba cercana al 8%.
En tanto, para quienes se encuentran dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el ajuste será algo más pronunciado. En esos casos, el cargo fijo aumentará alrededor de un 7,5%, mientras que el componente variable de la factura tendrá una actualización cercana al 11%.
Los nuevos cuadros tarifarios incorporan además los precios estacionales de la energía y la potencia definidos por la Secretaría de Energía de la Nación para el período comprendido entre mayo y julio de 2026, junto con los costos de transporte y otros conceptos asociados al sistema eléctrico.
Pese a los aumentos, continuará vigente el esquema de asistencia para determinados sectores. El Gobierno mantendrá los beneficios para usuarios residenciales alcanzados por el SEF, titulares de tarifa social, clubes de barrio y entidades de bien público.
En ese marco, el consumo subsidiado seguirá teniendo un tope de 300 kWh mensuales durante mayo, junio y julio. Todo excedente por encima de ese límite se abonará a tarifa plena. No obstante, el esquema prevé una reducción gradual de las bonificaciones mes a mes como parte del proceso de reorganización de los subsidios energéticos.
Además de la actualización del VAD, la Provincia autorizó modificaciones en otros componentes tarifarios vinculados a la generación local y mecanismos transitorios de compensación, mientras avanza hacia una futura revisión integral del sistema.
Las facturas de gas natural tampoco quedarán al margen de los ajustes. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a aplicarse desde junio para las empresas distribuidoras.
La actualización alcanzará tanto a Metrogas como a Camuzzi, firma que presta servicio en gran parte del territorio bonaerense. El incremento forma parte del proceso de recomposición tarifaria impulsado por el Gobierno nacional tras la declaración de la emergencia energética.
Para los usuarios del interior de la provincia de Buenos Aires, el impacto será de aproximadamente un 5% en el cargo fijo de la factura y de cerca de un 2% en el componente variable que depende del nivel de consumo.
El nuevo incremento llega además en un contexto de discusión sobre el futuro del régimen de Zona Fría, un esquema que actualmente permite a millones de usuarios acceder a descuentos en las tarifas de gas en distintas regiones del país.