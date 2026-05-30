Sanitarios que piensan

Los inodoros con IA representan la cúspide de la tecnología sanitaria. Marcas como TOTO y Kohler integran algoritmos de inteligencia artificial que los convierten en dispositivos de última generación.



El sistema HealthSense de los modelos TOTO Neorest ZG y NX2, por ejemplo, utiliza sensores ópticos y radar para analizar orina y heces. Puede detectar forma, color, consistencia, niveles de hidratación, salud intestinal, rastros de sangre e incluso indicadores de glucosa, generando reportes que se envían directamente a una aplicación móvil. Por su parte, el Kohler Numi 2.0 Health Edition incorpora un análisis similar con IA que aprende los patrones de uso de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas.



Las funciones específicas van mucho más allá del monitoreo. El lavado bidet es automático: un chorro de agua tibia, con presión, temperatura y posición regulables mediante IA, limpia de forma profunda y suave, sin fricción. Inmediatamente después, un secador de aire caliente de tres niveles elimina la humedad y deja la piel seca y sin residuos, reduciendo así la necesidad de utilizar papel higiénico.



La inteligencia artificial reconoce perfiles de usuarios y ajusta automáticamente todas las configuraciones. El asiento puede calentarse en distintos niveles, la tapa se abre y se cierra sola mediante sensores, la descarga es automática y una luz nocturna se activa con el movimiento.



Además, la boquilla de acero inoxidable se autolimpia con luz ultravioleta y agua electrolizada antes y después de cada uso, mientras que el desodorizador integrado neutraliza los olores de manera predictiva.



El consumo de agua también es ultra eficiente: apenas 3,8 litros por descarga gracias a algoritmos de optimización, lo que representa hasta un 70 % menos que un inodoro convencional.



Estos equipos de lujo, pertenecientes a líneas como Kohler Veil o Leap, tienen precios que oscilan entre los 2.500 y los 6.000 dólares.