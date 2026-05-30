Apps
Sábado, 30 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
30 de mayo de 2026
NOVEDAD

Sanitarios que piensan

La nueva generación de inodoros con IA analiza parámetros de salud, automatiza la higiene y reduce el consumo de agua, integrando tecnología avanzada en la rutina diaria

Sanitarios que piensan
Compartir

Los inodoros con IA representan la cúspide de la tecnología sanitaria. Marcas como TOTO y Kohler integran algoritmos de inteligencia artificial que los convierten en dispositivos de última generación.
 

El sistema HealthSense de los modelos TOTO Neorest ZG y NX2, por ejemplo, utiliza sensores ópticos y radar para analizar orina y heces. Puede detectar forma, color, consistencia, niveles de hidratación, salud intestinal, rastros de sangre e incluso indicadores de glucosa, generando reportes que se envían directamente a una aplicación móvil. Por su parte, el Kohler Numi 2.0 Health Edition incorpora un análisis similar con IA que aprende los patrones de uso de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas.
 

Las funciones específicas van mucho más allá del monitoreo. El lavado bidet es automático: un chorro de agua tibia, con presión, temperatura y posición regulables mediante IA, limpia de forma profunda y suave, sin fricción. Inmediatamente después, un secador de aire caliente de tres niveles elimina la humedad y deja la piel seca y sin residuos, reduciendo así la necesidad de utilizar papel higiénico.
 

La inteligencia artificial reconoce perfiles de usuarios y ajusta automáticamente todas las configuraciones. El asiento puede calentarse en distintos niveles, la tapa se abre y se cierra sola mediante sensores, la descarga es automática y una luz nocturna se activa con el movimiento.
 

Además, la boquilla de acero inoxidable se autolimpia con luz ultravioleta y agua electrolizada antes y después de cada uso, mientras que el desodorizador integrado neutraliza los olores de manera predictiva.
 

El consumo de agua también es ultra eficiente: apenas 3,8 litros por descarga gracias a algoritmos de optimización, lo que representa hasta un 70 % menos que un inodoro convencional.
 

Estos equipos de lujo, pertenecientes a líneas como Kohler Veil o Leap, tienen precios que oscilan entre los 2.500 y los 6.000 dólares.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ENCUESTA

Rumbo al 2027: la imagen de Milei no repunta y Kicillof le gana terreno

Un relevamiento realizado en todo el país mostró que el gobernador bonaerense registra una imagen positiva superior a la del Presidente y un diferencial negativo menos pronunciado. Sin embargo, ambos dirigentes mantienen más valoraciones desfavorables que favorables.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Elecciones 2027 y Suprema Corte: La Cámpora apura a Kicillof en la Legislatura

Acá están, estas son: las comisiones completas de la Cámara de Diputados

Ya cobran los estatales bonaerenses: ¿habrá aumento antes del aguinaldo?

"Habrá diálogo cuando dejen de tirar pirotecnia", dicen en el MDF

Familias en el infierno de la deuda

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET