31 de mayo de 2026
ARTICULACIóN SECTORIAL
El difícil panorama portuario impulsó la conformación de la Mesa Bonaerense de la Pesca
La creación busca unificar reclamos sectoriales y blindar el empleo frente a la pérdida de rentabilidad, el aumento de costos y la incertidumbre por reformas regulatorias nacionales.
La reciente conformación de la Mesa Bonaerense de la Pesca, anunciada en el marco del Congreso Bonaerense del Trabajo con el respaldo del ejecutivo provincial, representa un movimiento político y estratégico que busca otorgar previsibilidad a un sector clave para la economía de Mar del Plata. Este nuevo esquema de articulación surge en un escenario de profunda complejidad socioeconómica, donde confluyen la contracción de la rentabilidad empresarial, el encarecimiento de los costos operativos y una sostenida inquietud laboral ante las reformas estructurales impulsadas desde la administración nacional.
La problemática de la terminal portuaria local excede las fluctuaciones cíclicas habituales de la pesca. A pesar de que los índices oficiales de captura a nivel general muestran volúmenes significativos de producción, la ecuación económica interna se encuentra resentida por factores concurrentes como el incremento del combustible (el principal insumo de la flota de altura) y las dificultades estructurales en materia de conectividad y logística comercial.
En este contexto, la preocupación se ha concentrado de manera prioritaria en la flota fresquera, cuya subsistencia resulta indispensable para sostener el entramado sociolaboral en tierra, compuesto por plantas procesadoras, fileteros, transportistas y estibadores.
El eje central del debate político y sectorial gira en torno a la potencial modificación del sistema de asignación de cuotas de captura. La posibilidad de reconfigurar este esquema en favor de los buques congeladores, que realizan el procesamiento de la materia prima directamente en alta mar, plantea una seria disyuntiva sobre el modelo industrial a defender.
Mientras las cámaras empresarias del sector y las organizaciones sindicales coinciden en que un desplazamiento de las cuotas de merluza afectaría de forma directa la demanda de mano de obra en tierra, desde el plano gremial se ha advertido que alterar el régimen legal vigente desprotegería la actividad portuaria bonaerense en favor de dinámicas extractivas que no derraman valor agregado en la localidad.
Ante este panorama, la flamante Mesa Bonaerense de la Pesca se configura como un frente unificado de amplia representatividad, al integrar tanto a las carteras provinciales de Trabajo, Producción y Desarrollo Agrario como a un denso entramado gremial y corporativo. La participación conjunta de sindicatos de marineros, patrones, estibadores y empleados de comercio, a la par de las principales cámaras de armadores, de la industria pesquera y de la pesca costera, refleja la gravedad del diagnóstico compartido.
La iniciativa busca consolidar un bloque institucional sólido que no solo diseñe herramientas de alivio productivo local, sino que también actúe como un espacio de resistencia y negociación frente a las decisiones macroeconómicas nacionales, en un momento donde el conflicto portuario ha dejado de ser una disputa sectorial para transformarse en una discusión central sobre el futuro económico y laboral de Mar del Plata.