Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de mayo de 2026 ARTICULACIóN SECTORIAL

El difícil panorama portuario impulsó la conformación de la Mesa Bonaerense de la Pesca

La creación busca unificar reclamos sectoriales y blindar el empleo frente a la pérdida de rentabilidad, el aumento de costos y la incertidumbre por reformas regulatorias nacionales.

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