31 de mayo de 2026
ACUERDO SALARIAL
Paritarias: el Gobierno prepara una nueva oferta y los gremios apuntan al aguinaldo
El Gobierno bonaerense volverá a convocar a los gremios para discutir salarios. La expectativa está puesta en una oferta que contemple una recomposición para junio y permita achicar la brecha que los trabajadores acumulan frente a la inflación.
Con el inicio de junio y mientras los trabajadores estatales bonaerenses cobran los salarios de mayo, el Gobierno de Axel Kicillof se encamina a reabrir las negociaciones paritarias en un contexto marcado por la caída de los recursos provinciales, la desaceleración de la inflación y la presión sindical para recuperar el poder adquisitivo perdido.
La convocatoria formal a los gremios se concretaría después de que el INDEC difunda el índice de inflación de mayo, previsto para el 11 de junio. Hasta el momento, las reuniones mantenidas entre funcionarios provinciales y representantes sindicales tuvieron carácter preliminar y estuvieron centradas en exponer la delicada situación financiera que atraviesa la administración bonaerense.
Desde la Provincia ya anticiparon algunos de los lineamientos de la futura propuesta. El principal será la búsqueda de un acuerdo de mediano plazo, con una vigencia de entre tres y cuatro meses, similar al esquema aplicado en la negociación anterior. El objetivo oficial es ganar previsibilidad sobre la evolución del gasto salarial en medio de una fuerte retracción de los ingresos por recaudación propia y por coparticipación federal.
A diferencia de algunos planteos gremiales que reclamaban mejoras focalizadas para los sectores más rezagados, la administración provincial también descartó avanzar con aumentos diferenciados. La oferta, según trascendió, será uniforme para todos los trabajadores de la administración pública, manteniendo la lógica aplicada en las últimas rondas paritarias.
En lo que va de 2026, los empleados públicos acumulan una recomposición del 9%, mientras que la inflación registrada alcanza el 12%, una brecha que buscarán recuperar en la próxima discusión. Además, los gremios pretenden que cualquier aumento acordado se liquide con los salarios de junio para que tenga impacto en el cálculo del medio aguinaldo, que se abonará hacia fines de ese mes.
En el Gobierno provincial admiten que la situación presupuestaria limita el margen para otorgar incrementos significativos, aunque todo indica que la oferta incluirá alguna mejora para junio. La expectativa oficial es que la inflación de mayo se ubique cerca del 2%, consolidando una tendencia descendente que podría facilitar la construcción de un acuerdo por varios meses.
Mientras tanto, la Provincia también mantiene expectativas sobre la evolución de sus reclamos judiciales contra la Nación por fondos adeudados. Uno de los casos más relevantes tendrá un nuevo capítulo el 10 de junio, cuando el Gobierno nacional deba presentar ante la Corte Suprema un plan de pago por la deuda reclamada por Buenos Aires en concepto de transferencias previsionales al Instituto de Previsión Social (IPS). "La Provincia tiene ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones", expresó Kicillof en un posteo en su perfil de X el mes pasado.