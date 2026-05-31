Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de mayo de 2026 ACUERDO SALARIAL

Paritarias: el Gobierno prepara una nueva oferta y los gremios apuntan al aguinaldo

El Gobierno bonaerense volverá a convocar a los gremios para discutir salarios. La expectativa está puesta en una oferta que contemple una recomposición para junio y permita achicar la brecha que los trabajadores acumulan frente a la inflación.

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