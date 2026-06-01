1 de junio de 2026
DIPUTADOS
La oposición apura a Kicillof y pide sesión especial por el estado de IOMA
La iniciativa surgió del bloque PRO y de adhirieron todos los espacios opositores. Piden una sesión especial para debatir sobre el estado de situación de la obra social bonaerense
En un nuevo intento de la oposición para tratar la situación crítica de IOMA, presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados donde piden que el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, convoque a una sesión especial para debatir sobre el estado de la obra social bonaerense, donde día tras día crecen las críticas por su mal funcionamiento.
La iniciativa fue presentada por el bloque PRO, pero luego se sumaron todos los espacios opositores al gobierno de Axel Kicillof. En el escrito, los diputados expresaron: “Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de solicitarle, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento Interno de este cuerpo, disponga el llamado a sesión especial para el tratamiento de los expedientes vinculados al funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), atento a la relevancia y urgencia que reviste la situación que atraviesa dicho organismo”.
El documento lleva las firmas del presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich, de sus compañeros de bloque Agustín Forchieri, Martín Endere, María Paula Bustos, Natalia Blanco, Fernando Rovello, Julieta Quintero Chasman, Rita Salaverry y María Ángel Sotolano. Por el lado del bloque UCR-Cambio Federal puso la firma el presidente de bloque, Diego Garciarena, y acompañaron, Matías Civale y Silvina Vaccarezza.
Por el lado de los libertarios se sumaron al proyecto los diputados Juanes Osaba, Agustín Romo, Ramón Vera, Héctor Gay, Florencia Retamoso, Analía Corvino, Gastón Abonjo, Luis Ontiveros, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Pablo Morillo, Carla Panelli y Silvina Vitale.
También adhirieron el presidente del bloque de Unión y Libertad, Martín Rozas, la presidenta del bloque de la UCR, Alejandra Lordén, además de Priscila Minaard y Valentín Miranda. En esa línea, también se sumaron desde el bloque de la Coalición Cívica, con Andrés De Leo y Romina Braga, además de Ignacio Mateucci (HECHOS).
En el proyecto, los legisladores recordaron una serie de iniciativas presentadas años atrás con el fin de atender el estado de situación de la obra social bonaerense, como así también solicitar la interpelación del presidente de IOMA, Homero Giles.
Por su parte, también sostuvieron que “no puede resultar indiferente para esta Honorable Cámara que millones de bonaerenses manifiesten sentirse abandonados por una obra social cuya finalidad es garantizar el acceso efectivo a la salud”.
Allí añadieron: “Cuando los afiliados deben recurrir a amparos judiciales para obtener medicamentos, tratamientos o prestaciones que le corresponden por derecho; cuando los prestadores denuncian atrasos que comprometen la continuidad de la atención; y cuando los reclamos se multiplican sin respuesta satisfactoria, el Poder Legislativo tiene la obligación institucional de intervenir mediante los mecanismos de control que la Constitución y las leyes ponen a su disposición”.
Con esta iniciativa, la gran mayoría de los bloques opositores en la Cámara de Diputados lanzó este proyecto con el fin de interpelar al gobierno de Kicillof, especialmente a Homero Giles por las constantes fallas en las prestaciones. Además del peronismo, no se sumaron los bloques del Frente de Izquierda y Nuevos Aires.
Según lo establecido por el reglamento de Diputados, el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, tiene un lapso de 10 días para realizar la convocatoria a sesión especial.