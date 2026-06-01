Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de junio de 2026 DIPUTADOS

La oposición apura a Kicillof y pide sesión especial por el estado de IOMA

La iniciativa surgió del bloque PRO y de adhirieron todos los espacios opositores. Piden una sesión especial para debatir sobre el estado de situación de la obra social bonaerense

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