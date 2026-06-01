Advertencia de Bianco: “Si Milei no cambia el modelo, la gente lo va a cambiar a él”
El ministro de Gobierno bonaerense cuestionó los dichos del Presidente sobre la recuperación del consumo y presentó una batería de indicadores económicos para sostener que salarios, jubilaciones y actividad siguen en retroceso. Además, repasó la agenda de gestión de Axel Kicillof.
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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, utilizó la conferencia de prensa semanal para responder a las recientes afirmaciones del presidente Javier Milei sobre la situación económica y el consumo en Argentina. “Lo que está explotado, estallado, es el país, pero no por las buenas razones”, sostuvo el funcionario, al tiempo que exhibió una serie de indicadores oficiales y privados para cuestionar el relato del Gobierno nacional.
Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el subsecretario de Ciencia e Innovación y Tecnología, Federico Agüero, la intervención de Bianco se produjo luego de que Milei celebrara en redes sociales un supuesto repunte del consumo. El Presidente había compartido publicaciones que mostraban calles, restaurantes y espectáculos concurridos como prueba de una recuperación económica. Frente a ello, el ministro bonaerense afirmó que el mandatario “vive en Narnia” y que toma contacto con la realidad a través de los mensajes que le envían sus allegados en las redes sociales.
“Como parece que su fuente de información principal son los tuits que le escriben los amigos, me tomé la molestia de hacerle un clipping con las principales noticias e indicadores de los últimos quince días”, ironizó. Al mismo tiempo, lanzó una dura advertencia al Presidente en relación a la gestión libertaria: “Si Milei no cambia el modelo, la gente lo va a cambiar a él”.
Salarios, empleo y jubilaciones
Durante su exposición, Bianco repasó datos del INDEC que muestran que los salarios registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en términos reales. Según señaló, los ingresos formales aumentaron 3% en marzo, por debajo de la inflación de 3,4%, mientras que los salarios del sector privado registrado crecieron apenas 2,1%.
Además, citó un informe del Instituto Gino Germani de la UBA que indica que nueve de cada diez puestos de trabajo generados en los últimos dos años son precarios y de baja calificación. “Se trata de trabajadores que perdieron empleos formales y terminaron volcándose al cuentapropismo o a actividades de plataformas”, afirmó.
También apuntó a la situación de los jubilados. De acuerdo con datos del IARAF mencionados por el funcionario, las jubilaciones mínimas perdieron más de 10% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023, mientras que la mayoría de quienes perciben esos haberes se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Endeudamiento y tarifas
Otro de los puntos destacados fue el aumento del endeudamiento familiar. Bianco sostuvo que la mora en préstamos llegó al nivel más alto en dos décadas y advirtió que muchas familias recurren primero a tarjetas de crédito, luego a financieras y finalmente a mecanismos informales para sostener gastos corrientes.
“El crédito dejó de funcionar como un alivio transitorio y pasó a ser parte de la economía cotidiana de los hogares”, afirmó.
Respecto de los servicios públicos, señaló que las tarifas acumulan incrementos de hasta 2.000% desde diciembre de 2023. Según detalló, una familia tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires necesita alrededor de 250 mil pesos mensuales para afrontar gastos de electricidad, gas, agua y transporte.
Caída del consumo
El ministro también citó estudios privados para refutar las afirmaciones de Milei sobre una recuperación del consumo. Según explicó, las ventas masivas registraron una caída interanual de 3,8% en abril y acumulan cinco meses consecutivos en retroceso.
Detalló además que las ventas en supermercados y mayoristas bajaron 4,5% respecto del mes anterior, mientras que los quioscos retrocedieron 6,6% y las farmacias más de 9%.
En la misma línea, mencionó un informe de Ecolatina que sostiene que ocho de cada diez hogares redujeron o directamente abandonaron las salidas a comer afuera debido a la pérdida de poder adquisitivo.
La agenda de Kicillof
Antes de referirse a la situación económica, Bianco repasó las actividades previstas para el gobernador Axel Kicillof durante la semana.
El miércoles viajará a Corrientes para presentar su libro, mantener reuniones institucionales y avanzar en la firma de convenios de cooperación.
El jueves recorrerá Benito Juárez y La Prida. En el primero de los distritos inaugurará la ampliación de un centro universitario del programa Puentes, entregará netbooks a escuelas rurales y especiales, pondrá en marcha un Centro de Desarrollo Infantil financiado por la Provincia tras la paralización de la obra por parte de Nación y recorrerá obras en el Hospital Municipal Eva Perón.
La construcción política del gobernador gana volumen con recorridas, actos sectoriales y presencia creciente fuera de Buenos Aires.
En Laprida encabezará la inauguración de la sala de faena del frigorífico municipal, una obra que demandó una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y que permitirá reducir costos para la producción bovina y porcina de la región. También entregará computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense.
El viernes participará de la apertura del V Congreso “Políticas para la Igualdad: Estado Presente”, organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad en la Universidad Nacional de La Plata. Según indicó Bianco, el encuentro cobra especial relevancia en la previa de una nueva movilización por Ni Una Menos y tras el femicidio de Agostina Vega.
Finalmente, el sábado Kicillof participará en la Universidad Nacional de San Martín del lanzamiento de la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que impulsa el mandatario bonaerense.