El Gobernador mueve fichas en el IPS y suma a una dirigente cercana a Mariano Cascallares
La exconcejal y dirigente peronista de Almirante Brown, María Cristina Vilotta, fue designada como directora del Instituto de Previsión Social en representación del Estado bonaerense. Reemplazará a Mailen Vélez en un organismo estratégico que administra las jubilaciones provinciales.
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El gobernador Axel Kicillof oficializó cambios en la conducción del Instituto de Previsión Social (IPS) y designó a María Cristina Vilotta como nueva directora en representación del Estado provincial dentro del organismo encargado de administrar el sistema previsional bonaerense.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 594/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde además se aceptó la renuncia de Mailen Vélez al cargo que ocupaba desde 2020 y que había renovado en 2024.
En los considerandos de la norma se señala que Vilotta reúne "los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias".
Vilotta es una dirigente de larga trayectoria en Almirante Brown y responde políticamente al diputado provincial Mariano Cascallares, uno de los referentes de mayor peso dentro del peronismo bonaerense. En la actualidad es Secretaria de la Mujer del PJ browniano y directora provincial del área de Coordinación de la Gestión Territorial Conurbano Sur.
Su desembarco en el IPS se interpreta como un movimiento con impacto político dentro del esquema de representación territorial que sostiene el oficialismo provincial.
Según establece el decreto, la nueva directora asumió formalmente el 1° de mayo y fue designada para integrar el Honorable Directorio del organismo en representación del Estado bonaerense. El Gobierno argumentó que la cobertura del cargo era necesaria para garantizar el quórum y el normal funcionamiento del directorio del instituto.
En los considerandos de la norma se señala que Vilotta reúne "los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias" para desempeñar la función y que la designación contó con el aval de los organismos de control y áreas técnicas correspondientes.
El IPS es uno de los organismos más relevantes de la administración bonaerense, ya que administra el régimen previsional de los trabajadores estatales de la provincia y gestiona jubilaciones y pensiones de cientos de miles de beneficiarios.
La incorporación de una dirigente alineada con Cascallares al directorio suma un nuevo representante de peso político dentro de un organismo estratégico para la gestión provincial y vuelve a mostrar la influencia que conservan los barones peronistas del Conurbano en la estructura de gobierno de Axel Kicillof.