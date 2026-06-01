Apps
Lunes, 1 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
1 de junio de 2026
LÍNEAS ROJAS

Malena Colapinto: aceleró en Reforma Política para hacer cambios este año

La senadora massista tomó el timón de la comisión y marcó las líneas rojas de la actividad legislativa. El sequista Coronel será el vice y un passaglista el Secretario. Malas noticias para los intendentes que buscan su reelección indefinida.

Malena Colapinto: aceleró en Reforma Política para hacer cambios este año
Compartir

La comisión de Reforma Política del Senado provincial se constituyó hoy de manera oficial, eligiendo (en realidad ya estaba dispuesto) a Malena Galmarini como presidenta del grupo, con el sequista Fernando Coronel como vice.

En la reunión estuvo presente la libertaria María Luz Bambaci, quien perdió la oportunidad de ser la vicepresidenta de Asuntos Constitucionales y Acuerdos al no estar presente y demorar su conexión virtual.

Como Secretario de la comisión que preside la esposa de Sergio Massa quedó el platense Marcelo “Chuby” Leguizamón, presidente del bloque Hechos-UCR Identidad, aliado de los hermanos Passaglia.

Galmarini no perdió tiempo y dejó en claro las líneas rojas de la acción legislativa del grupo que preside. ““En año electoral no se cambian las reglas de juego, tenemos que resolverlo ahora”, lanzó a sus compañeros.La designación de la legisladora al frente de esta comisión, luego de una intensa disputa entre sectores internos del oficialismo, no es una noticia que caiga bien entre los intendentes de Fuerza Patria, quienes esperan que Axel Kicillof cumpla su promesa de impulsar una ley que permita la reelección indefinida de los jefes comunales.

Esta posibilidad reeleccionista es rechazada por el Frente Renovador, espacio que impulsó la limitación a dos mandatos de legisladores e intendentes durante la gestión de María Eugenia Vidal, de quien fue alidado para poner fin a las postulaciones indefinidas.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

TIRE Y AFLOJE
Andrés Sosa

Las batallas en la Legislatura para el Ejecutivo con la interna del peronismo en danza

En el Gobierno bonaerense enviaron un mensaje a los legisladores en torno a las iniciativas sobre para modificar la forma de reparto de fondos a municipios y reforma electoral. Asoman discusiones que prometen tensar nuevamente la cuerda en el oficialismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El Gobernador mueve fichas en el IPS y suma a una dirigente cercana a Mariano Cascallares

Kicillof pisa el acelerador: más territorio, más MDF y una nueva parada

Bianco ratificó la orden de Kicillof: los funcionarios tienen prohibido ir al Mundial

Las batallas en la Legislatura para el Ejecutivo con la interna del peronismo en danza

Candela Rodríguez y Agostina Vega: dos casos de adolescentes desaparecidas y halladas muertas que reviven el dolor

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET