Malena Colapinto: aceleró en Reforma Política para hacer cambios este año

TIRE Y AFLOJE Andrés Sosa

Las batallas en la Legislatura para el Ejecutivo con la interna del peronismo en danza En el Gobierno bonaerense enviaron un mensaje a los legisladores en torno a las iniciativas sobre para modificar la forma de reparto de fondos a municipios y reforma electoral. Asoman discusiones que prometen tensar nuevamente la cuerda en el oficialismo.