1 de junio de 2026
LÍNEAS ROJAS
Malena Colapinto: aceleró en Reforma Política para hacer cambios este año
La senadora massista tomó el timón de la comisión y marcó las líneas rojas de la actividad legislativa. El sequista Coronel será el vice y un passaglista el Secretario. Malas noticias para los intendentes que buscan su reelección indefinida.
La comisión de Reforma Política del Senado provincial se constituyó hoy de manera oficial, eligiendo (en realidad ya estaba dispuesto) a Malena Galmarini como presidenta del grupo, con el sequista Fernando Coronel como vice.
En la reunión estuvo presente la libertaria María Luz Bambaci, quien perdió la oportunidad de ser la vicepresidenta de Asuntos Constitucionales y Acuerdos al no estar presente y demorar su conexión virtual.
Como Secretario de la comisión que preside la esposa de Sergio Massa quedó el platense Marcelo “Chuby” Leguizamón, presidente del bloque Hechos-UCR Identidad, aliado de los hermanos Passaglia.
Galmarini no perdió tiempo y dejó en claro las líneas rojas de la acción legislativa del grupo que preside. ““En año electoral no se cambian las reglas de juego, tenemos que resolverlo ahora”, lanzó a sus compañeros.La designación de la legisladora al frente de esta comisión, luego de una intensa disputa entre sectores internos del oficialismo, no es una noticia que caiga bien entre los intendentes de Fuerza Patria, quienes esperan que Axel Kicillof cumpla su promesa de impulsar una ley que permita la reelección indefinida de los jefes comunales.
Esta posibilidad reeleccionista es rechazada por el Frente Renovador, espacio que impulsó la limitación a dos mandatos de legisladores e intendentes durante la gestión de María Eugenia Vidal, de quien fue alidado para poner fin a las postulaciones indefinidas.